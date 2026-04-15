Igrao je dvoranski nogomet i skupljao lopte, Srbi ga nazvali izdajnikom, sad je odveo Bayern u polufinale LP

Aleksandar Pavlović je rođen u Münchenu 2004. godine, od oca Srbina i majke Njemice. Kratko je igrao nogomet u lokalnom klubu SC Fürstenfeldbruck, a tamo ga je primjetio skaut Bayerna i to tijekom dvoranskog prvenstva 2011. godine. Pozvao ga je u omladinsku akademiju kluba.

Njegov put kroz omladinski pogon je bio strelovit, a tijekom vremena provedenog u tim dobnim kategorijama radio je i kao skupljač lopti na domaćim utakmicama.

Pavlovića se može vidjeti kao skupljača lopti na nekoliko YouTube videa, uključujući i jedan gdje mu Thomas Müller govori da odmah vrati loptu kako bi mogao brzo izvesti aut. Nekoliko godina kasnije, Pavlović je taj koji dirigira terenom.

U utakmici protiv Reala u četvrtfinalu Lige prvaka, Pavlović je zabio gol u 6. minuti i poravnao rezultat na 1-1 nakon što je Arda Güler pogodio za Real u 35. sekundi susreta. Odigrao je čitavi susret te je bio jedan od najboljih igrača na terenu.

Osim u Bayernu, Pavlović sve češće nastupa i za reprezentaciju Njemačke za koju je sakupio devet utakmica te postigao jedan gol.

Pavlović ima dvojno državljanstvo, njemačko i srpsko te je mogao birati za koju će reprezentaciju igrati, a izabrao je njemačku. Zbog toga je navukao bijes srpskih navijača koji su ga proglasili izdajnikom te ga često znaju napadati na društvenim mrežama ispod njegovih objava.