Igrao je dvoranski nogomet i skupljao lopte, Srbi ga nazvali izdajnikom, sad je odveo Bayern u polufinale LP

D.S.

15.04.2026 u 23:54

Izvor: EPA / Autor: RONALD WITTEK
Aleksandar Pavlović je zabio gol za izjednačenje nakon što je Real poveo u uzvratu četvrtfinala Lige prvaka.

Aleksandar Pavlović je rođen u Münchenu 2004. godine, od oca Srbina i majke Njemice. Kratko je igrao nogomet u lokalnom klubu SC Fürstenfeldbruck, a tamo ga je primjetio skaut Bayerna i to tijekom dvoranskog prvenstva 2011. godine. Pozvao ga je u omladinsku akademiju kluba.

vezane vijesti

Njegov put kroz omladinski pogon je bio strelovit, a tijekom vremena provedenog u tim dobnim kategorijama radio je i kao skupljač lopti na domaćim utakmicama.

Pavlovića se može vidjeti kao skupljača lopti na nekoliko YouTube videa, uključujući i jedan gdje mu Thomas Müller govori da odmah vrati loptu kako bi mogao brzo izvesti aut. Nekoliko godina kasnije, Pavlović je taj koji dirigira terenom.

U utakmici protiv Reala u četvrtfinalu Lige prvaka, Pavlović je zabio gol u 6. minuti i poravnao rezultat na 1-1 nakon što je Arda Güler pogodio za Real u 35. sekundi susreta. Odigrao je čitavi susret te je bio jedan od najboljih igrača na terenu.

Osim u Bayernu, Pavlović sve češće nastupa i za reprezentaciju Njemačke za koju je sakupio devet utakmica te postigao jedan gol.

Pavlović ima dvojno državljanstvo, njemačko i srpsko te je mogao birati za koju će reprezentaciju igrati, a izabrao je njemačku. Zbog toga je navukao bijes srpskih navijača koji su ga proglasili izdajnikom te ga često znaju napadati na društvenim mrežama ispod njegovih objava.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

REAL ISPAO

REAL ISPAO

Trener Reala: Momčad je u šoku! Sudac je napravio dvostruku pogrešku i uništio nas
ČETVRTFINALE LIGE PRVAKA

ČETVRTFINALE LIGE PRVAKA

Ogroman bijes u Madridu: Bivši sudac žestoko napao Slovenca
najpopularnije

Još vijesti