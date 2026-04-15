Nestvarna statistika Reala: U jednoj sezoni više nego u posljednjih osam

Na kraju je Bayern prošao dalje, dok će u Madridu dugo žaliti za propuštenom prilikom i nevjerojatnim raspletom koji je obilježio samu završnicu utakmice.

Crveni karton koji je promijenio sve

Real je u ključnim trenucima ostao s igračem manje. Eduardo Camavinga u 86. minuti dobio je drugi žuti karton i morao napustiti teren, ostavivši svoju momčad u velikim problemima u samoj završnici susreta.

Posebno je bolan taj trenutak jer je Francuz ušao u igru tek u 62. minuti kao jedan od ključnih poteza trenera Alvara Arbeloe. Prvi žuti karton dobio je u 76. minuti, a samo deset minuta kasnije uslijedio je i drugi, koji je potpuno promijenio tijek utakmice.

S igračem manje Real više nije imao kontrolu, a Bayern je to znao iskoristiti i kazniti.

Potpuni kaos nakon zadnjeg zvižduka

No, problemi za Real tu nisu završili. Nakon posljednjeg sučevog zvižduka situacija je dodatno eskalirala.

Dvostruki strijelac Arda Guler izgubio je živce i krenuo prema sucu Slavku Vinčiću, nakon čega je zaradio izravni crveni karton. Tako je večer koja je mogla završiti slavljem prerasla u potpuni raspad discipline i frustracija.

Šokantna statistika koja sve govori

Ovaj dvoboj samo je potvrdio jedan zabrinjavajući trend za Real Madrid. Ove sezone Kraljevski klub ima više crvenih kartona u Ligi prvaka nego u prethodnih osam sezona zajedno – čak pet. Podatak koji dovoljno govori o nervozi, pritisku i problemima s disciplinom u trenucima kada se utakmice lome.