Igraju li reprezentativci na SP-u u Rusiji samo za svoju domovinu, kao tinejdžer Mbappe, ili i za Fifine milijune?

Otprije je poznato to da je Fifa nagradni fond, kada je u pitanju Svjetsko prvenstvo u Rusiji, podigla na rekordnih 670 milijuna eura, što je povećanje od 40 posto u odnosu na SP 2014. održan u Brazilu. Već sada je poznato da će velik dio toga dobiti i Hrvatski nogometni savez, ali i igrači, zahvaljujući sjajnim igrama i plasmanu u četvrtfinale

U dvadeset godina, od prvog nastupa Hrvatske na Svjetskom prvenstvu do danas, nagradni fond narastao je gotovo osam puta. Kada su Miroslav Ćiro Blažević , Zvonimir Boban i društvo stigli do postolja u Francuskoj, nagradni fond iznosio je 87 milijuna eura , a danas nevjerojatnih 670 milijuna eura . Pitanje je samo gdje je granica, a mnogi se pitaju ima li sve ovo smisla? Mnogi će reći kako ionako većina igrača koji igraju za svoju reprezentaciju ima dobar ugovor i praktički su se financijski osigurali za cijeli život. Ali to je neka druga tema…

Hrvatsku od još više novca dijeli samo pobjeda protiv domaćina Rusije (subota, 20 sati), koja je već sada napravila – čudo. Naime, uoči SP-a mnogi su sumnjali u to da ruska nogometna reprezentacija, koja je bila poprilično neuvjerljiva u prijateljskim utakmicama, može proći grupnu fazu. Na koncu je Rusija pobjedama protiv Saudijske Arabije i Egipta osigurala osminu finala, da bi zatim nakon teškog poraza 3:0 protiv Urugvaja odlučila u nokaut fazi bunkerom braniti gol Akinfejeva i penalima svladati Španjolsku, što je družini Stanislava Čerčesova na kraju i uspjelo.

Navijačka euforija zahvatila je i cijelu Hrvatsku, ali i dio igrača. Čini se, najviše pouzdanog stopera Domagoja Vidu te je javno rekao:

'Znali smo koliko smo dobri. Punili smo se elanom svakom utakmicom koju smo odigrali s novim izbornikom. Pokazali smo da se imamo pravo nadati velikim stvarima. Igramo jako dobro i s obzirom na to kakve igrače imamo, treba vjerovati da možemo otići do kraja. Kada vidimo ljude u domovini, to nam daje dodatni motiv i dodatnu energiju', kazao je Vida, a prepun optimizma otišao je na SP jer je obećao da neće govoriti za medije do četvrtfinala.