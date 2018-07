Vida izgovorio ono što se dosad u hrvatskoj reprezentaciji nitko nije usudio reći!

Stoper hrvatske reprezentacije, Domagoj Vida, ispunio je obećanje te je nakon ulaska Hrvatske u četvrtfinale SP-a stigao pred novinare, a u svom obraćanju najavio je pohod na svjetsku titulu, što se dosad u našem taboru nisu usudili javno reći...

Jeste li nagradili Subašića jer je Hrvatsku odveo u četvrtfinale?

'Zna on što je napravio. No kao kolektiv smo napravili veliku stvar. Naš cilj je osvojiti naslov prvaka.'

Kako ste vi doživjeli utakmicu protiv Danske?

'Utakmica protiv Danske bila je veliki izazov, pogotovo nakon onog što se dogodilo prije dvije godine protiv Portugala na Europskom prvenstvu. Nadam se da će ovoga puta biti malo više sreće za nas i da ćemo na kraju podići trofej pobjednika.'

Prije SP-a ste rekli da nećete pričati sve do četvrtfinala. Znači li to da ste vjerovali u prolazak do ove faze natjecanja ili je to bilo neko praznovjerje?

'To je bio dogovor s našim glasnogoronikom Pacakom. On je rekao da neću do osmine, a ja sam rekao do četvrtfinala. Nije cilj četvrtfinale. Cilj je jasan. Finale, osvojit medalju i doći kući.'

Tu ste odluku donijeli prije puta u Ukrajinu, kada smo bili jako loši, a atmosfera komorna. Prijetilo je čak i da ostanemo bez SP-a? Što se dogodilo u ovih sedam, osma mjeseci jer sada pričate o naslovu prvaka?

'Nismo bili u dobroj situaciji. Bili smo u kanalu. Znali smo koliko smo dobri. Punili smo se elanom svakom utakmicom koju smo odigrali s novim izbornikom. Pokazali smo da se imamo pravo nadati velikim stvarima. Igramo jako dobro i s obzirom na to kakve igrače imamo treba vjerovati da možemo otići do kraja. Kada vidimo ljude u domovini to nam daje dodatni motiv i dodatna energija. Sve je na pravom nivou i nadamo se da će to još potrajati', zaključio je Domagoj Vida.