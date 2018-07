Rakitić emotivno o trenutku o kojem se raspisala Hrvatska, a poručio i što će se pjevati ako padnu Rusi!

Dokapetan hrvatske nogometne reprezentacije, Ivan Rakitić, uoči posljednjeg treninga pred utakmicu s Rusijom, stigao je pred novinare

'Ha, ha! Dobro pitanje. Ali ja pozivam sve hrvatske navijače, pa i pjevače, da dođu u što većem broju, možda već u Moskvu pa da zajedno slavimo. Svi ti naši navijači i njihova podrška izuzetno nam puno znače i to nam daje dodatnu snagu. Znate, mi smo već više od 40 dana skupa, ali nikakvih incidenata nije bilo i to nas ohrabruje. A ako ćemo pobjeđivati, pjevat ćemo njegove pesme još barem 100 puta'.

Zamolili su brazilski novinari Rakitića da opiše one emotivne trenutke, prije izvođenja penala, a u kojima je rekao 'da sada oni moraju spasiti Modrića', a o čemu je pisala cijela Hrvatska.

'On je naš kapetan i on nam je svima vođa. I zato je zaslužio da ga mi svi pratimo. Ja sam presretan što sam uz njega u reprezentaciji već deset godina. On sve što čini radi s toliko samopouzdanja i uz nevjerojatnu snagu. Jednostavno, došlo mi je u tom trenutku potreba da kažem kako moramo odigrati za njega, a to smo na kraju i napravili te pokazali koliko smo jaki'.