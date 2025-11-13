BLISTA U HAJDUKU

Igrač Hajduka otkrio koja je velika razlika između Gattusa i Garcije: 'Kod Gattusa smo to teško mogli'

A.H.

13.11.2025 u 08:52

Gennaro Gattuso
Gennaro Gattuso Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL/PIXSELL
Bionic
Reading

Hajduk nakon 13 kola SHNL-a ima četiri boda više od Dinama, a u posljednje vrijeme hit-igrač splitskog kluba je mladi desni bočni Luka Hodak.

'U početku sam razmišljao da će mi trebati neka posudba, pa da preko posudbe dođem do Hajduka. Ali eto, otvorila mi se prilika, zahvalan sam treneru Garciji na tome. Zasad sam tu priliku dobro iskoristio', smatra Hodak.

'Naš trener je iznimno otvoren, izvrsno komunicira s igračima. Recimo, s Gattusom, našim bivšim trenerom, teško se moglo komunicirati. Kod Garcije je od prvog dana posve drukčije. Kad razgovaraš s njim, onda se dobro osjećaš. Uvijek će sve kazati iskreno. Ako ti želi dati priliku, onda će to najaviti i dobit ćeš priliku igrati. Ako ti ne može dati priliku, onda ti neće ništa obećavati, objasnit će ti razlog zašto je nisi dobio. Užitak je raditi s takvim trenerom.'

Borba za titulu?

'Nadam se da možemo na prvom mjestu izdržati do kraja. Bitno je da ovu igru kakvu prezentiramo sada držimo u kontinuitetu. Samim time će onda dolaziti i pobjednički rezultati', rekao je za Sportske novosti.

tportal
