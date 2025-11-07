Igor Štimac nakon bolnog poraza poslao poruku navijačima Zrinjskog

Domaći su poveli već u 21. minuti golom Denisa Popova, a zatim su povećali prednost u drugom poluvremenu. Eduardo Guerrero je pogodio u 56. minuti, a tri minute kasnije, Vladislav Kabajev je povećao na 3:0.

U 67. minuti Vitalii Bujalskij je postigao četvrti gol, a u 78. minuti Andrij Jarmolenko je još jednom zatresao mrežu Zrinjskog. Za konačnih 6:0 pobrinuo se Vladislav Blanuta u 83. minuti.