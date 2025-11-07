PLEMIĆI MOJI...

Igor Štimac nakon bolnog poraza poslao poruku navijačima Zrinjskog

S.Š.

07.11.2025 u 19:35

Igor Štimac i Marijo Tot (desno)
Igor Štimac i Marijo Tot (desno) Izvor: Pixsell / Autor: Denis Kapetanovic/PIXSELL
Nogometaši Zrinjskog, koje vodi Igor Štimac, pretrpjeli su najteži poraz u svojoj povijesti u europskim natjecanjima izgubivši u 3. kolu Konferencijske lige na gostovanju od Dinama iz Kijeva u Lublinu sa 0:6.

Domaći su poveli već u 21. minuti golom Denisa Popova, a zatim su povećali prednost u drugom poluvremenu. Eduardo Guerrero je pogodio u 56. minuti, a tri minute kasnije, Vladislav Kabajev je povećao na 3:0.

U 67. minuti Vitalii Bujalskij je postigao četvrti gol, a u 78. minuti Andrij Jarmolenko je još jednom zatresao mrežu Zrinjskog. Za konačnih 6:0 pobrinuo se Vladislav Blanuta u 83. minuti.

Mostarci su djelovali neprepoznatljivo i demotivirano, a Ukrajinci su razmjerno jednostavno postigli sve golove.

Nakon trećeg kola Hrvatski športski klub Zrinjski je nakon teškoga poraza pao na 26. mjesto Konferencijske lige.

Tijerkom petka bivši hrvatski reprezentativac, potom i izbornik, a danas strateg mostarskog kluba, Igor Štimac, imao je poruku za navijače.

Teška noć i bolan rezultat…

Stara izreka kaže 'u pobjedi se ne uzvisi, a u porazu ne ponizi'…

Nema se vremena za plakanje, idemo dalje plemići moji, hrabro i ponosno na svim frontovima!

Zrinjski Do Smrti !

Sažeci Hrvatske nogometne lige

