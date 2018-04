I smirenog Pletikosu jedan igrač je posebno iziritirao; čak mu je to i brojio cijelu utakmicu

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac i stručni komentator HRT-a u emisiji Stadion Stipe Pletikosa govorio je o utakmicama 27. kola Hrvatski Telekom Prve lige

'Mislim da je to bila tvrda utakmica s puno duela i velikom energetskom potrošnjom. Uzrok tome su visoko postavljene obrane na koje je imala utjecaj i težina utakmice, odnosno borba za drugo mjesto. Pa 95 posto posjeda lopte golmani su se odlučivali na duga ispucavanja jer nisu htjeli početi graditi igru.'

Pletikosa je pronašao i najvećeg 'padavičara' u derbiju, čovjeka koji bi ako tako nastavi mogao biti etiketiran kao 'plačljivko i glumac'. Ako je dobro brojio to je možda i rekord po padovima jednog igrača na jednoj utakmici u HNL-u.

'Said me pomalo iritira s tim padanjem, na njega se puno forsira. Izbrojao sam da je 17 puta pao tijekom utakmice, a samo četiri puta iznudio je faul, pri čemu je on triput napravio faul u napadu. Pa sad izbrojite koliko je Hajduk mogao imati opasnih napada.'