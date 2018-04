Tko je više oštećen - Hajduk ili Rijeka? Evo što o spornim situacijama kaže 'Oko sokolovo'!

Oko sokolovo Mateo Beusan analizirao je na HRT-u u emisiji Stadion suđenje Igora Pajača u Jadranskom derbiju na Poljudu između Hajduka i Rijeke

Na HRT su izdvojili četiri detalja. U 27. minuti Ismaili je napravio prekršaj nad Pavičićem, a već je imao žuti karton.



'Jasno je da je ovo namjeran prekršaj, ako sagledamo užu situaciju imamo dva naspram jedan, to je obećavajuća situacija. A ako sagledamo širu situaciju imamo tri crvena protiv dva bijela. Igrač ima žuti karton i jasno je da je ovo prekršaj za drugi žuti karton. Rijeka je ovdje oštećena. Ako ne želiš dati igraču karton nemaš što trčati prema igraču, to je jako loš govor tijela. Cijeli stadion je očekivao da će dobiti karton, igrači Rijeke očekivali su karton, a ti dođeš do njega i ne daš karton', objasnio je Beusan.