Igor Štimac izrekao stvari koje se neće svidjeti ljudima u Hajduku; dotakao se i Dinama, reprezentacije te Jeličićevog komentiranja

Bivši hrvatski nogometni izbornik Igor Štimac gostovao je u 514. izdanju emisije 'Sport nedjeljom' te je govorio o Hajduku, Dinamu, HNS-u, reprezentaciji, Zdravku Mamiću i Jošku Jeličiću...

BIO BI TO STRAŠAN UDARAC

'Igor Štimac je napravio u Splitu i Hajduku ono što je htio i kad budem želio tamo doći to ću i napraviti i nema nikoga tko bi me zaustavio. Isto tako i u Zagrebu se osjećam dobrodošlo. Nema nikoga kome sam okrenuo glavu ili kome nisam pružio ruku.'

'Pripadnici Torcide su sve svjesniji da postoji obmana i da se samo produžava agonija. Realnost je da se troši 13 milijuna eura za treće mjesto. Dosta, nema trofeja! Na što troše? Na plaće, polukvalitetne igrače, nema novih terena, dvorana, novih uređeje, nema edukativnih programa. Samo se slikaju sa čelnicima drugih klubova, da se medijska slika osvjetli, ali nema trofeja, nogomet se igra radi trofeja. Ne vode klub nigdje, projekt traje šest godina, pomnoži to s eurima, koliko stranaca je prošlo, koliko su trenera promijenili, igrača 'izbacili' iz omladinskog pogona, ja tu nevidim ništa pozitivno. I kad kažu plan je sljedeće sezone doći Dinamu na pet bodova, ja se moram prekrstiti. Mene ne interesira tko vodi taj klub. Mene interesira da pobjeđuju Dinamo i Rijeku, da se Hajduk okiti titiulom.'

Dinamo?

'Što znači neprofitna udruga građana s prihodom od 50 milijuna eura.'

Kažu da su idealan spoj čelnika on i Zdravko Mamić.

'El za izbjegavanje? Ja i on svojom energijom možemo premijestiti brdo, to je istina, ali naši razvoji su potpuno drugačiji, polazna točka suprotna, ciljevi različiti. Je li uspjeh zaradit 100-200 milijuna ili stvorit nešto i to ostaviti i biti hvaljen. Teško je u ovakvom društvu u ovakvoj atmosferi linča, za koju smo svi odgovorni, nešto napaviti. Tu je atmosfera progona, pritiska...'