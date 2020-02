Hrvatski tenisač osvojio Australian Open; Nikola Mektić do Grand Slam titule u mješovitim parovima

Hrvatski Davis Cup reprezentativac Nikola Mektić i Čehinja Barbora Krejčikova osvojili su naslov pobjednika Australian Opena u konkurenciji mješovitih parova pobijedivši u finalnom dvoboju Amerikanku Bethanie Mattek-Sands i Britanca Jamieja Murrayja 5-7, 6-4, 1-0 (10-1) nakon 85 minuta igre...

Nikola Mektić je tako postao četvrtim hrvatskim tenisačem koji je postao Grand Slam pobjednikom u mješovitim parovima te hrvatskom tenisu donio ukupno 14. seniorski Grand Slam naslov.

Mektić i Krejčikova su prvi došli do 'breaka' već na početku meča i tu prednost držali do desetog gema u kojem je hrvatski tenisač servirao. No, na odlučujućem poenu Mektić je napravio dvostruku pogrešku za izjednačenje na 5-5. Murray i Mattek-Sands osvojili su i sljedeća dva gema, što im je donijelo prvi set.