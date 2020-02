Lino Červar u Umagu održao vatreni govor i još jednom otkrio svoje planove: Napuštam reprezentaciju...

Brojni Umažani, njih oko tisuću, dočekali su u subotu ujutro na središnjem trgu u Umagu izbornika hrvatske rukometne reprezentacije Linu Červara, rukometnu ikonu Umaga, Hrvatske i svijeta, i svog Umažanina, te člana reprezentacije Valentina Ravnića nakon osvajanja srebrne medalje na netom završenom Europskom prvenstvu

'Ponosan sam na uspjeh, na naše sjajne dečke. Bilo je na Europskom prvenstvu nekoliko epskih utakmica, trebalo je to izdržati. Emocije su još svježe, no s distance od 7-8 dana mogu tvrditi da smo mi moralni pobjednici, jer imajući u vidu hendikepe koje smo imali tijekom prvenstva i kako smo ispraćeni na prvenstvo mislim da dečkima doista treba skinuti kapu', kazao je izbornik Lino Červar obračajući se građanima na dočeku koji su mu priredili.

'Slijede nam kvalifikacije za Olimpijske igre gdje je po ocijeni mnogih zapravo trebala sudjelovati Španjolska a ne mi. No, odlučile su neke stvari van igraišta, što nam se ne sviđa. Analize drugih pokazale su da smo bili oštećeni. No, šta je, tu je, idemo dalje. Ove godine kao što sam najavio napuštam reprezentaciju. Međutim, mislim imamo budućnost ponajviše ako budemo razumjeli, shvatili i provodili strategiju razvoja rukometnog sporta, kao što rade Skandinavci jer su najbolja investicija i najbolja ulaganja upravo djeca. Ne treba juriti rezultate već stvarati uvjete u cijeloj Hrvatskoj i u svim klubovima', poručio je Mago di Umago.

'Nije važna samo pobjeda, ona je važna u jednom segmentu ali još je važnije biti dobar čovjek. Jako držim do poštovanja i zato smatram da se moramo poštivati. Može čovjek biti bogat, siromašan, velik ili mali, ali zaslužuje poštovanje. Bez toga nema budućnosti, to je razlog svih problema u društvu jer su ljudi razočarani i ogorčeni na društvene i političke elite, na poslodavce, na ljude koji su se neopravdano i nepošteno obogatili. Ljuti su i na medije. Ne bi volio da me netko poštuje jer sam za lijevu ili desnu opciju ili zbog moje političke ideologije. Treba poštivati čovjeka po onome što on je, kakav je i što je napravio, ne smijemo dozvoliti da nam ulica određuje kako ćemo rasti', zaključio je svoje obraćanje Lino Červar.

Zamjenica umaškog gradonačelnika Floriana Bassanese Radin zahvalivši se Červaru na ostvarenim rezultatima u karijeri ustvrdila kako je on oduvijek bio ponos Umaga i Umažana koji, kako je rekla 'nisu mogli dočekati trenutak da mu i osobno čestitaju ne samo na ovogodišnjem uspjehu već i na zapanjujućoj karijeri rukometnog izbornika koji mnogima služi kao izvanredan primjer'.