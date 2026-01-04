spektakularan transfer

Hrvatski napadač iz njemačke četvrte lige prešao u redove belgijskog prvaka

I.Ž./Hina

04.01.2026 u 00:09

Mateo Biondić
Mateo Biondić Izvor: Profimedia / Autor: Ralf Brueck / imago sportfotodienst / Profimedia
Bionic
Reading

Hrvatski nogometni napadač Mateo Biondić (22) prešao je iz njemačkog četvrtoligaša Eintracht Triera u belgijskog prvaka Royale Union Saint-Gilloise, priopćio je klub iz Bruxellesa

'Došao sam ovdje kako bih rastao i pomogao ekipi', izjavio je Mateo Biondić (22) tijekom predstavljanja nakon što je potpisao ugovor na četiri i pol godine, do ljeta 2030.

Rođen je u njemačkom gradu Lemgu gdje njegovi roditelji vode restoran, a u kojem je i sam pomagao. Biondić ima dvojno njemačko i hrvatsko državljanstvo.

'Kao igrač, uvijek nastojim uživati i zabavljati navijače', rekao je Biondić koji će u Bruxellesu nositi na leđima broj 9 koji je ondje nosio i Franjo Ivanović koji je ljetos otišao iz Union Saint-Gilloisea u lisabonsku Benficu.

Prošao je kroz mlađe kategorije Lemga prije nego je 2015. prešao u Hannover 96. Kasnije je igrao i za mlađe kategorije Schalkea i Paderborna. Godine 2022. potpisao je svoj prvi profesionalni ugovor s trećeligašem SC Verlom, koji ga je potom posudio Trieru na dvije sezone.

Bionidić je u sezoni 2023./2024. s Trierom izborio promociju u Regionalliga Sudwest. Tijekom prve dvije sezone povremeno je imao problema s ozljedama, ali je ipak uspio postići 13 golova i dodati devet asistencija.

Ove sezone se etablirao kao napadački vođa Eintrachta iz Triera postigavši ​sedam golova uz pet asistencija u prvih 17 utakmica tekuće sezone. Istovremeno je ondje trenirao podmladak kluba.

'Dobrodošao prvacima Belgije, dobrodošao u Union, Mateo,' poručio je Union Saint-Gilloise.

Prvi napadač belgijskog prvaka je Promise David (24), kanadski reprezentativac koji je od 2019. do 2021. bio u zagrebačkom NK Trnju.

