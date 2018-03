Hrvatski borac pod opsadom japanskih obožavateljica, a protivniku obećao 'pakao'

Hrvatski borac Antonio Plazibat priprema se u Tokiju za obranu naslova pobjednika K-1 World Grand Prixa, a kojeg je osvojio u studenome prošle godine

Suparnik će mu biti Nizozemac Roel Mannaart, sin još jedne legende ovog sporta, Andrea, a koji je bio supranik Branku Cikatiću, sada već daleke 1994. godine.

Inače, Cikatić je jedan od trenera koji radi s Plazibatom, no zbog zdravstvenih problema (bolovi u kičmi i koljenu) nisu mu omogučili dugački let na drugi kraj svijeta.

'Žao mi je što Branko nije s nama jer njegovi savjeti itekako su mi važni. No, odradili smo sve u Splitu, tako da uz pomoć dvojice trenera, Veljka Vetme (op.a zadužen za kondicijsku pripremu) i Milivoja Bajića (op.a. tehnički i borilački dio), održavam cjelokupno stanje. Spreman sam sto posto, a kako se kaže, za obranu naslova dat ću sve što mogu', optimistično je zvučao hrvatski poluteškaš, koji je od ulaska u ring odradio 15 borbi, a u kojima je većinom svoje suparnike slao na pod prije kraja mečeva.

Protiv Mannarta će se boriti u tri runde po tri minute, po K-1 pravilima, a to znači da su dopušteni udarci rukama, nogama i u klinču.

'Ponavljam, spreman sam maksimalno. A što se mojeg 'najjačeg' oružja tiče, ne znam što bih izdvoji. Pokušavam biti jak u svemu, raznoli, kako bih u svakom trenutku mogao iznenaditi protivnika i kako ne bi znao što ga može u sljedećoj sekundi pogoditi'.

Do meča, Plazibat uživa i u pogledu na prirodu.

'Ovdje je između 15 i 20°C, a ono što me posebno fascinira su stabla trešanja, koju su počele cvasti. No, nema puno vremena za opuštanje, koncentriram se na ono što me čeka u srijedu ujutro'.

Sve samo da u Split odnosno Solin vrati pojas osvojen u studenome. Kome ćete posvetiti pobjedu?

'Iskreno, nisam previše o tome razmišljao, ali zna se da su moji roditelji i brat, koji najemotivnije proživljavaju moje ulaske u ring, a bili su mi i najveća podrška u bavljenju ovim sportom', poručio je za kraj Antonio Plazibat, kojem od srca želimo da prvo douševi prepunu Saitama Arenu, a potom i s najbližima proslavi još jedan veličanstveni uspjeh.