NAPETA ZAVRŠNICA

Hrvatske tenisačice nakon drame ostale bez elitnog razreda Billie Jean King Cupa

N.M. / Hina

16.11.2025 u 22:20

Jana Fett i Petra Marčinko
Jana Fett i Petra Marčinko Izvor: Pixsell / Autor: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Bionic
Reading

Hrvatske tenisačice nisu uspjele izboriti plasman u elitni razred Billie Jean King Cupa

One su u odlučujućem dvoboju za prvo mjesto u skupini D kvalifikacijskog turnira u Varaždinu izgubile od 11-erostrukog pobjednika ovog natjecanja Češke s 1-2 nakon što su u ključnom dvoboju parova Lucie Havličkova i Linda Noskova svladale Janu Fett i Petru Marčinko sa 6:2, 3:6, 6:3.

Nakon dva pojedinačna dvoboja rezultat je bio 1-1. Prvi bod Hrvatskoj osigurala je Petra Marčinko 6:3, 7:6 (6) pobjedom protiv Nikole Bartunkove, da bi potom Češkoj poravnanje donijela Linda Noskova 7:5, 6:4 uspjehom protiv Antonije Ružić.

Češki je izbornik za odlučujući susret promijenio nominaciju te je umjesto Dominike Šalkove na teren poslao 13. igračicu svijeta Noskovu.

Prvi je set protekao u dominaciji češkog para koji je čvrsto držao svoje servise dok je napravio dva breaka, oba na servis Fett. Ipak, u drugom setu su Marčinko i Fett zaigrale mnogo bolje, odmah napravile break, a zatim je i Fett po prvi put zadržala gem na vlastitom početnom udarcu za prednost 3:0 i to nakon što je Noskova promašila zicer na break-lopti.

Hrvatski je par novim breakom poveo s 5:1, ali je umalo i ispustio tu prednost. Čehinje su stigle na 5:3 i imale 15-40 za potpuni povratak, ali Marčinko je zaredala s nekoliko sjajnih poteza, spasila svoj servis i osvojila set.

U trećem setu oba su para držala servis do vodstva Češke 4:3, a onda je opet pokleknula Fett što je bilo dovoljno Čehinjama za pobjedu.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NAPALI I POBJEGLI

NAPALI I POBJEGLI

Policija otkrila detalje sačekuše za hrvatske navijače u Crnoj Gori
fantastično

fantastično

Evo zašto Hrvatska slavi Haalandovo razbijanje Italije
blamaža italije

blamaža italije

Evo što je rekao šokirani Gattuso nakon nezapamćenog debakla Italije

najpopularnije

Još vijesti