Hrvatska U-17 reprezentacija danas igra prvu utakmicu na SP-u; evo gdje gledati

Momčad izbornika Marijana Budimira smještena je u skupinu C u kojoj su još Senegal, Kostarika i Ujedinjeni Arapski Emirati. Prvi suparnik mladih Vatrenih danas će biti upravo Senegal (14 sati, MAXSport 1, MAXtv)!

Uoči početka natjecanja, utakmicu su najavili izbornik Budimir i kapetan reprezentacije Karlo Pajsar. Budimir je istaknuo zadovoljstvo pripremama i spremnošću momčadi.

'Nakon četiri dana Osijeka i pet dana u Katru, dolazi ono najljepše, a to su utakmice. Još se privikavamo na vrućinu, ali i na brzinu terena te brzinu lopti. Međutim, kako je drugima, tako će biti i nama. Što se tiče zdravstvenog stanja, svi su u redu i sve je dobro. Nestrpljivi su i uzbuđeni, jedva čekamo utakmicu. Kažem, imamo tri utakmice, prva je najteža i idemo utakmicu po utakmicu', kazao je izbornik Budimir za službene stranice HNS-a i dodao:

'Što se tiče prve utakmice i Senegala, oni su jako, jako dobri kao ekipa, jedni su od favorita cijelog turnira. Motorički su i individualno dobri, za jednu afričku reprezentaciju su i jako organizirani. Međutim, imamo i mi svoje adute, i mi smo kvalitetni i dobri te ako ponovimo igre iz pripremnih turnira, bit će to dobro. Najbitnije je da igrači budu koncentrirani i fokusirani na izvedbu te da uživaju u igri i ovakvom globalnom natjecanju.'

Kapetan Karlo Pajsar, stoper talijanske Parme, podijelio je optimizam i vjeru u momčad.

'Dobro smo se pripremili, imali smo pet dobrih treninga. Možda je Senegal malo favorit u toj utakmici zbog prijašnjih Svjetskih prvenstva, ali ja mislim da ako smo mi na sto posto i ako smo pravi, da će to biti sve dobro', rekao je Pajsar te dodao:

'Dosta je vruće ovdje, ali kako je nama tako je i njima. Ako netko neće moći, ulaze druge s klupe, jer su svi spremni, što je najbitnije. Uvjeti su vrhunski, možda mi u Hrvatskoj nismo navikli na umjetne terene, ali priviknuli smo se ovih pet dana.'

Utakmica počinje u 14 sati (MAXSport 1, MAXtv).