Talijani su se jednom rečenicom naklonili nevjerojatnom Luki Modriću

U derbiju 10. kola talijanskog nogometnog prvenstva Milan je na svom San Siru pobijedio Romu 1:0, a svih 90 minuta za Rossonere odigrao je kapetan Vatrenih Luka Modrić (40)
Odigrao je Luka Modrić (40) još jednu veliku utakmicu za svoj Milano, a Rossoneri su u derbiju Serie A pred svojim navijačima pobijedili Romu 1:0.
Talijanski mediji nastavljaju se diviti neuništivom kapetanu Vatrenih koji nosi igru Milana, a njegovim su nastupom posebno inspirirani bili u komentaru talijanskog Eurosporta.
Statistika Luke Modrića govori sama za sebe, kreirao je jednu veliku priliku, imao dva ključna dodavanja, a uz to j ostvario čak 86 posto točnih dodavanja, poslao pet od osam točnih dugih lopti, čak sedam puta osvojio je posjed i dobio dva od četiri duela.
Talijanski Eurosport je Modrićev nastup opisao kratko i jezgrovito. Više od toga niti nije potrebno...
'Luka Modrić vidi nogomet drugim očima. Kao i uvijek, bio je neprocjenjiv u obrani', stoji u komentaru Modrićevog nastupa protiv Rome.