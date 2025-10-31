HNS objavio važnu vijest za navijače; evo tko sve može kupiti ulaznice za gostovanje u Crnoj Gori

Prodaja ulaznica za navedeni susret bit će organizirana izravno prema najvjernijim navijačima te klupskim navijačkim skupinama, objavio je HNS na službenim stranicama.

Iznimno za ovu utakmicu, Hrvatski nogometni savez donio je odluku da će ulaznice za navijačku tribinu za utakmicu Crna Gora - Hrvatska moći kupiti navijači iz programa vjernosti HNS-a te članovi klupskih navijačkih udruga, a na utakmicu će ići isključivo u organiziranom aranžmanu.

Uvažavajući društvene okolnosti ovog susreta te mali broj dostupnih ulaznica za hrvatske navijače, Hrvatski nogometni savez donio je ovakvu odluku kako bi pružio maksimalne sigurnosne uvjete navijačima, a istovremeno reprezentaciji osigurao snažnu navijačku podršku u posljednjoj utakmici Europskih kvalifikacija u grupi L.