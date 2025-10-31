kvalifikacije za sp

HNS objavio važnu vijest za navijače; evo tko sve može kupiti ulaznice za gostovanje u Crnoj Gori

I.Ž.

31.10.2025 u 10:38

Hrvatska navijači
Hrvatska navijači Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL
Gostujućom utakmicom protiv Crne Gore 17. studenog, hrvatska reprezentacija završit će natjecanje u skupini L Europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koje će 2026. godine biti održano u SAD-u, Meksiku i Kanadi

Prodaja ulaznica za navedeni susret bit će organizirana izravno prema najvjernijim navijačima te klupskim navijačkim skupinama, objavio je HNS na službenim stranicama.

Iznimno za ovu utakmicu, Hrvatski nogometni savez donio je odluku da će ulaznice za navijačku tribinu za utakmicu Crna Gora - Hrvatska moći kupiti navijači iz programa vjernosti HNS-a te članovi klupskih navijačkih udruga, a na utakmicu će ići isključivo u organiziranom aranžmanu.

Uvažavajući društvene okolnosti ovog susreta te mali broj dostupnih ulaznica za hrvatske navijače, Hrvatski nogometni savez donio je ovakvu odluku kako bi pružio maksimalne sigurnosne uvjete navijačima, a istovremeno reprezentaciji osigurao snažnu navijačku podršku u posljednjoj utakmici Europskih kvalifikacija u grupi L.

Hrvatska - Gibraltar, kvalifikacije za SP 2025., 12.10.2025.
Hrvatska - Gibraltar, kvalifikacije za SP 2025., 12.10.2025. Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL

Cijena ulaznica za hrvatski navijački sektor je pet eura. Tijekom petka 31.  listopada najvjerniji navijači s najviše dolazaka na utakmice reprezentacije u proteklih pet godina mailom će dobiti obavijest o pravu prvokupa ulaznica na temelju ostvarenih bodova u Programu vjernosti.

