Hrvatska rukometna reprezentacija opet u problemima; Lino Červar jasan: To je ispit naše mentalne snage

Hrvatski rukometaši pod vodstvom izbornika Line Červara okupili su se u ponedjeljak u Zagrebu i zaputili se prema Osijeku, gdje će se pripremati za dva kvalifikacijska dvoboja s reprezentacijom Srbije: prvi u četvrtak, 11. travnja, u Beogradu te drugi u nedjelju, 14. travnja, u Zadru.

Hrvatski izbornik nije mogao računati na nekolicinu ozlijeđenih igrača, ali unatoč tim izostancima ozračje u momčadi je na zavidnoj razini, a igrači znaju svoj cilj - što prije izboriti nastup na Europskom prvenstvu 2020. godine.

'Dobro je raspoloženje i pored toga što opet imamo objektivnih problema zbog ozljeda. Potrebna su nam još četiri boda, dvije pobjede, i naravno da bismo ih željeli što prije osvojiti. Neće biti jednostavno, posebno sada u Beogradu. Njima je to jako važna utakmica, a to će biti ispit naše mentalne snage. Moramo biti spremi na veliki otpor i borbu. Za to se moramo pripremiti psihički i taktički', rekao je izbornik Červar koji na raspolaganju nema Cindrića, Horvata, Marića i Pavlovića, ali ima onih koji se vraćaju u reprezentativni dres.

'Drago mi je da se vratio Mamić, da su tu neki drugi igrači. Treba uvijek postojati izazov, treba imati ambicije i radovati se nastupu za reprezentaciju. Posebno je bitno da se osjeća entuzijazam, zapravo nadahnuće kad se igra za reprezentaciju. To se mora vidjeti u Beogradu.'