Rukometaši Zagreba bez naslova u SEHA ligi; hrvatski prvak nije uspio iznenaditi Vardar

Rukometaši PPD Zagreba nisu uspjeli osvojiti naslov pobjednika regionalne SEHA lige, u finalu završnog turira u bjeloruskom Brestu izgubili su od skopskog Vardara sa 23:26 (12:14)

Hrvatski je prvak bolje otvorio utakmicu i bio u prednosti u prvih 20 minuta. Najveću razliku od plus tri ostvario je u 12. minuti kada je bilo 7:4, no tu prednost izgubio je u samo dvije minute. Vardar je prvi put poveo u 24. minuti sa 11:10 i do kraja dvoboja više nije zaostajao iako je Zagreb u nekoliko navrata dolazio do izjednačenja.