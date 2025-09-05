'sklepana' obrana

Hrvatska protiv Farskih Otoka u sastavu u kojem nikad nije igrala; Dalić je izabrao ovih 11 igrača

I.Ž.

05.09.2025 u 09:22

Andrej Kramarić Hrvatska
Andrej Kramarić Hrvatska Izvor: Pixsell / Autor: Luka stanzl/PIXSELL
Bionic
Reading

Hrvatska večeras od 20.45 sati (NovaTV) u kvalifikacijama za plasman na SP 2026. godine gostuje kod Farskih Otoka. Zbog brojnih izostanaka izbornik Zlatko Dalić ponovno mora 'kemijati' s početnim sastavom

Za ovaj su ciklus kvalifikacija još ranije zbog ozljeda otpali Joško Gvardiol i Mateo Kovačić, a za utakmicu s Farskim Otocima otpao je i Josip Stanišić koji se zbog rođenja djeteta još nije priključio reprezentaciji.

Veliki su to problemi za izbornika Zlatka Dalića jer su povratnici nakon ozljeda Josip Juranović i Josip Šutalo također upitni za večerašnji ogled u gostima kod Farskih Otoka (20.45 sati, NovaTV).

vezane vijesti

Zato je sigurno tek da će Dalić nekako morati 'sklepati' obranu, a na terenu će se naći sastav u kojem Hrvatska do sada nikad nije igrala!

'Nećemo puno miješati i miksati. Imamo neke nove igrače, nema Kovačića, Gvardiola, Stanišić neće igrati u ovoj utakmici, Juranović ima problema...', otkrio je Dalić uoči utakmice pa dodao:

'Malo ćemo možda mijenjati zato što imamo utakmicu s Crnom Gorom za tri dana.'

Izborniku su trenutno na raspolaganju stoperi Joško Šutalo, Duje Ćaleta-Car, Martin Erlić i Marin Pongračić, na lijevom boku Borna Sosa, a na desnom debitant Ivan Smolčić. Opcija, dakle, nema previše. Nije isključeno da će Smolčić svoje prve minute u reprezentaciji doživjeti upravo u Torshavnu. Budući da je Dalić najavio kako će sa Šutalom biti oprezan zbog ozljede koju je nedavno prebolio u Ajaxu, postavlja se pitanje hoće li se obrana posložiti u sastavu: Smolčić, Erlić (ili Pongračić), Ćaleta-Car i Sosa.

Na golu je Livaković, a sigurno je da će Sosa 'uskočiti' na poziciju lijevog beka, a Ćaleta Car je siguran kao jedan od stopera. Na desnom beku bi od prve minute mogao krenuti debitant Ivan Smolčić, a za poziciju drugog stopera Dalić će birati između Erlića i Pongračića.

Hrvatska nogometna reprezentacija, trening, Maksimir, 3.9.2025.
  • Hrvatska nogometna reprezentacija, trening, Maksimir, 3.9.2025.
  • Hrvatska nogometna reprezentacija, trening, Maksimir, 3.9.2025.
  • Hrvatska nogometna reprezentacija, trening, Maksimir, 3.9.2025.
  • Hrvatska nogometna reprezentacija, trening, Maksimir, 3.9.2025.
  • Hrvatska nogometna reprezentacija, trening, Maksimir, 3.9.2025.
    +53
Hrvatska nogometna reprezentacija, trening, Maksimir, 3.9.2025. Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL

U veznom i napadačkom redu nepoznanica nema, u formaciji 4-2-3-1 sredinu terena će držati Sučić i kapetan Modrić, na krilima su Perišić i Mario Pašalić, povučeni napadač je Kramarić, a u špici Budimir.

Tako bi očekivani sastav Hrvatske za večerašnju utakmicu protiv Farskih Otoka trebao izgledati ovako:

Livaković - Smolčić, Pongračić, Ćaleta-Car, Sosa - Sučić, Modrić - Perišić, Kramarić, Mario Pašalić - Budimir

U nekim kombinacijama bi na desnom boku mogli uskočiti Jakić ili Marco Pašalić, no dojam je da će ih Dalić ipak koristiti kao zamjene.

Utakmica Hrvatske i Farskih Otoka počinje u 20.45 sati (NovaTV).

Tablice omogućuje Sofascore

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
skupo pojačanje

skupo pojačanje

Otkriveno koliko će Ismael Bennacer zarađivati u Dinamu
'sklepana' obrana

'sklepana' obrana

Hrvatska protiv Farskih Otoka u sastavu u kojem nikad nije igrala; Dalić je izabrao ovih 11 igrača
reakcije iz milana

reakcije iz milana

Talijani o novom pojačanju Dinama: U jednoj je noći izgubio sve...

najpopularnije

Još vijesti