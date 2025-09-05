Hrvatska protiv Farskih Otoka u sastavu u kojem nikad nije igrala; Dalić je izabrao ovih 11 igrača

Veliki su to problemi za izbornika Zlatka Dalića jer su povratnici nakon ozljeda Josip Juranović i Josip Šutalo također upitni za večerašnji ogled u gostima kod Farskih Otoka (20.45 sati, NovaTV).

Za ovaj su ciklus kvalifikacija još ranije zbog ozljeda otpali Joško Gvardiol i Mateo Kovačić , a za utakmicu s Farskim Otocima otpao je i Josip Stanišić koji se zbog rođenja djeteta još nije priključio reprezentaciji.

Zato je sigurno tek da će Dalić nekako morati 'sklepati' obranu, a na terenu će se naći sastav u kojem Hrvatska do sada nikad nije igrala!

'Nećemo puno miješati i miksati. Imamo neke nove igrače, nema Kovačića, Gvardiola, Stanišić neće igrati u ovoj utakmici, Juranović ima problema...', otkrio je Dalić uoči utakmice pa dodao:

'Malo ćemo možda mijenjati zato što imamo utakmicu s Crnom Gorom za tri dana.'

Izborniku su trenutno na raspolaganju stoperi Joško Šutalo, Duje Ćaleta-Car, Martin Erlić i Marin Pongračić, na lijevom boku Borna Sosa, a na desnom debitant Ivan Smolčić. Opcija, dakle, nema previše. Nije isključeno da će Smolčić svoje prve minute u reprezentaciji doživjeti upravo u Torshavnu. Budući da je Dalić najavio kako će sa Šutalom biti oprezan zbog ozljede koju je nedavno prebolio u Ajaxu, postavlja se pitanje hoće li se obrana posložiti u sastavu: Smolčić, Erlić (ili Pongračić), Ćaleta-Car i Sosa.

Na golu je Livaković, a sigurno je da će Sosa 'uskočiti' na poziciju lijevog beka, a Ćaleta Car je siguran kao jedan od stopera. Na desnom beku bi od prve minute mogao krenuti debitant Ivan Smolčić, a za poziciju drugog stopera Dalić će birati između Erlića i Pongračića.