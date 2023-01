Hrvatska još ima šanse za plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva; treba nam pravo čudo, ali nije nemoguće...

Dok se igra postoje i šanse za prolazak u četvrtfinale SP-a. Istina, Hrvatska se u ovom trenutku oslanja tek na teoriju, ali nikad se ne zna jer iznenađenja su uvijek moguća. Apsurd je da 'kauboji' sad moraju zdušno navijati za Egipat zbog kojeg smo se i našli u ovoj nezahvalnoj poziciji

Realno, za to su si sami krivi jer ih je u ovu situaciju doveo sramotan poraz na startu SP-a od Egipta. No, šanse za plasman u četvrtfinale, istina tek teoretske, ipak postoje. A dok se igra, ima i nade jer čuda se ponekad događaju. Rijetko, ali se događaju...

I tako dolazimo do jedinog, više ili manje ostvarivog, scenarija, a to je da u posljednjem kolu koje je na rasporedu u ponedjeljak 23. siječnja Egipat pobijedi Dance sa što većom razlikom! Da, Hrvatska će morati navijati za 'faraone' zbog kojih smo se i našli u ovim problemima.

Najidealniji scenarij bio bi da naši izravni konkurenti, Danci i Egipćani do kraja izgube obje utakmice, ali to je praktički nemoguće. Danci u subotu od 20.30 sati igraju protiv SAD-a, a Egipćani od 15.30 sati protiv Bahreina i apsolutni su favoriti u tim susretima. Šanse da SAD i Bahrein iznenade u sferi su znanstvene fantastike.

U tom bi slučaju Egipat osigurao prvo mjesto u skupini, a Danska i Hrvatska bi bili izjednačeni te bi o prolasku u četvrtfinale odlučivala gol-razlika. A ni tu 'kauboji' ne stoje dobro jer Danska je u ovom trenutku na plus 30, a Hrvatska na samo plus devet golova. Uz to je sigurno da će Danci gol-razliku 'podebljati' već u subotu protiv SAD-a, pa će naši stvarno morati do kraja razbiti i do vrha 'napuniti' Belgiju i Bahrein.

Realno, šanse Hrvatske nisu baš velike, ali dok se igra ima i nade. Pa, krenimo redom, u subotu, 21. siječnja od 18 sati prvo dobro napuniti Belgiju.

RASPORED

Subota 21. siječnja

Bahrein - Egipat (15.30 sati)

HRVATSKA - Belgija (18 sati)

SAD - Danska (20.30 sati)

Ponedjeljak 23. siječnja