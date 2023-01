Filip Glavaš je nakon savršeno odigrane utakmice bio na rubu suza: Ma, briga me za utakmicu karijere...

Hrvatski su rukometaši bili neutješni nakon remija 32:32 s Danskom. Osvojili su bod u fantastičnoj utakmici, ali šanse za plasman u četvrtfinale ovog SP-a i dalje su samo teoretske

Filip Glavaš je protiv Danske odigrao savršenu utakmicu, zabio je osam golova iz osam udaraca - šest od šest iz sedmeraca te dva od dva s desnog krila. No, mala mu je to bila utjeha...

Jakov Gojun je jedan od najiskusnijih u našim redovima, a začudio ga je sudački kriterij.

'Dobro smo ih stisnuli na početku, to je bio dogovor. Išli smo im dati batine, oni su to osjetili i onda su uveli sedmog igrača. Tu ih više zbog brzine i tehnike nismo mogli toliko faulirati, ali svaka čast dečkima. Malo su me suci začudili, ali gotovo je sad to, nema potrebe o tome razgovarati', zaključio je Gojun, a Željko Musa je dodao:

'Ponosan sam što sam dio ove momčadi, ovo je Hrvatska, ali ostali smo kratki, kad su krenuli sedam na šest više nije bilo šanse. No ovo je put, ovako moramo igrati i ja sam ponosan na Hrvatsku večeras.'

Marin Šipić odigrao je briljantno u napadu, bio neuhvatljiv za Dance. Zabio je devet golova iz 11 pokušaja...

'Jako dobra utakmica. Nakon razočaranja protiv Egipta, pokazali smo drugu sliku. Mislim da smo zaslužili oba boda, ali ispalo je jedan na kraju. Ja inače uopće ne komentiram suce, ali preteško mi je preći preko toga. Iz duše mogu reći da smo igrali na neutralnom terenu da bismo uzeli oba boda', kazao je Šipić i dodao:

'Sad nam samo ostaje da navijamo za Egipat...'