Izbornik Hrvoje Horvat objasnio što je spasilo Dance, a pomalo neobičnom izjavom dotakao se utakmice koja je kobna za Hrvatsku

U susretu 1. kola skupine IV drugog kruga Svjetskog prvenstva, hrvatska rukometna reprezentacija je u Malmou pred više od 11.000 gledatelja odigrala 32-32 protiv svjetskih prvaka Danaca, a utakmicu je komentirao izbornik Hrvoje Horvat

Hrvatska je odigrala sjajno, čvrsto i borbeno, ali nažalost nije uspjela slaviti protiv dvostrukih svjetskih prvaka te je tako ostala samo na teoretskim izgledima za plasman u četvrtfinale.

'Dali smo sve, borili smo se. Imali smo i nervoznih reakcija, a Danska se spasila s tim sedmim igračem. To smo očekivali, ali oni to jako dobro igraju. Pokušali smo ih poremetiti s promjenom obrane, ali nismo do kraja uspjeli. "Treba čestitati dečkima, odigrati ovaku utakmicu je herojski. Sigurno ne možemo biti sretni jer nismo osvojili oba dva boda. Ne možemo do kraja biti zadovoljni, ostaje još nekakva nada, može tinjati. Imamo se pravo nadati, igrat ćemo do kraja ovo prvenstvo. Svašta se dešava, zašto ne bi vjerovali do samog kraja', rekao je za RTL televiziju Hrvoje Horvat, a o suđenju nije želio previše, samo je napomenuo: 'Sudačke odluke su se vidjele.'