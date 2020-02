Hrvat koji je pokorio Australian Open naklonio se pothvatu svoje partnerice; ni on ne može vjerovati kako je to sve izdržala

Nikola Mektić i Čehinja Barbora Krejčikova u subotu su osvojili naslov pobjednika Australian Opena u konkurenciji mješovitih parova pobijedivši u finalnom dvoboju Amerikanku Bethanie Mattek-Sands i Britanca Jamieja Murrayja sa 5:7, 6:4, 1:0 (10-1), a nakon meča hrvatski tenisač naklonio se svojoj partnerici

Krejčikova je prva tenisačica koja je obranila naslov u mješovitim parovima nakon sunarodnjakinje Jane Novotne (1989.), jer je godinu dan ranije slavila u paru s Amerikancem Rajeevom Ramom koji je ovoga puta odustao pa je njezin izbor pao na Hrvata i to se pokazalo kao pun pogodak.

'Zahvalio sam Rajeevu drugi dan što nije igrao s njom te mi tako dao priliku', našalio se Mektić koji se osvrnuo na ubitačan ritam svoje partnerice.

Naime, Krejčikova je je u zadnja tri tjedna u Melbourneu odigrala čak 15 mečeva, jer je sudjelovala u kvalifikacijama u pojedinačnoj konkurenciji, zatim došla tu do drugog kola, da bi dogurala do polufinala u ženskim parovima i otišla do kraja u mješovitim.