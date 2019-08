Hajduku u goste dolazi Gorica, a to znači da je na Poljudu zavladala panika

U četiri prošlosezonska prvenstvena ogleda, Hajduk ni jednom nije svladao Goricu, a u dva poljudska ogleda, momčad Sergeja Jakirovića upisala je pobjedu i remi. Što će ponuditi današnji ogled (18 sati, Arena sport 3)?

'Gorica nije pobijeđena prošle godine, to govori da se radi o kvalitetnom protivniku. Imamo svoj plan, totalno se fokusiramo na nas. Mi smo ovaj tjedan puno razgovarali i imali smo dosta stvari za duboku analizu. Poraz od Slavena nam se dogodio, a ne znamo ni sami kako. Htjeli smo da je utakmica s Goricom i ranije od nedjelje kako bismo što prije pokazali pravo lice. Naša je želja pokazati ono što znamo, te biti dominantni kao u prijašnjim utakmicama. Ukoliko tako bude u nedjelju, veselim se toj utakmici'.

Burić zna da ga čeka vrlo težak put do bodova u sljedećoj utakmici:

Kod Hajduka probleme s ozljedama imaju Vučur i Jurić, no trener Burić za susret s Goricom neće moći računati ni na Jakoliša i Simića koji su suspendirani. Vratar Posavec se dobro osjeća i mogao bi biti među vratnicama od prve minute.

Gorica je u svojoj lanjskoj premijernoj prvoligaškoj sezoni odmah bila kandidat za europske pozicije. Jakirovićeva momčad na kraju ipak nije stigla do plasmana u kvalifikacije za Europsku ligu, no pokazala je svima da je moraju shvatiti itekako ozbiljno.

Otvaranje nove sezone pokazalo je da Gorica ove sezone nema namjeru posustati, već baš naprotiv, dodatno napredovati. Naime, pred svojim je navijačima Gorica upisala dvije uvjerljive pobjede nad snažnim ekipama Osijeka i Rijeke, a uz to je upisala bod protiv Intera i poraz od aktualnog prvaka Dinama.

Jakirović je optimističan pred gostovanjem na Poljudu:

'Kod nas je atmosfera odlična, pogotovo nakon pobjede nad Rijekom kad smo uzeli tri važna boda. Momci su dobro, regenerirali su se. Spremni smo za ono što nas čeka. Uvijek je delikatan trenutak kad se gostuje na Poljudu jer tamo nitko nije favorit osim Hajduka i to treba priznati. Nadam se da ćemo se opet dobro prezentirati i da će moji igrači reagirati u dobroj atmosferi. Siguran sam kako će biti puno gledatelja na tribinama. Hajduk nas prošle sezone nije niti jednom pobijedio. Oni sada love tri boda, no imamo i mi svoju računicu. Smatram i dalje kako se sa svima možemo nositi i napraviti ćemo sve za pozitivan rezultat'.

Tijekom tjedna momčad Gorice pojačao je ofenzivni veznjak Hamad, no on nije registriran na vrijeme za nastup na Poljudu i trebao bi debitirati u sljedećem kolu. Mnogo igrača Gorice spominje se u kontekstu odlaska, no Miya, Čabraja i Lovrić i dalje su u klubu i biti će u konkurenciji za nastup na Poljudu.