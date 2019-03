Hajduk u Puli krenuo po pobjedu i uspon na tablici

"Ovo je važna utakmica jer taj ciklus od četiri utakmice želimo završiti pozitivno, ali biti će zahtjevno u Puli. Znam da zvuči kao floskula, no zaista tako mislim. Istra ima dobar napadački potencijal i po kvaliteti ne zaslužuje mjesto na kojem se sada nalazi. Imali su i unutarnje probleme, te promjene trenera. Cvitanović je donio napadački, goropadniji gard, barem u Puli. Protiv Gorice su igrali vrlo dobro, no Gorica je spretno i sretno pobijedila. Istra se bori za ostanak, a znamo kakve su to psihologije. Tek poslije nas slijede im utakmice s rivalima za ostanak, zato protiv nas nemaju što izgubiti. Utakmica bi mogla biti dobra za gledatelje, obostrano napadački nastrojena" - oprezan je Oreščanin