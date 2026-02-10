DANAS OD 17

Hajduk sazvao izvanrednu konferenciju za novinare

N.M.

10.02.2026 u 14:14

Ivan Bilić
Ivan Bilić Izvor: Pixsell / Autor: Slavko Midzor/PIXSELL
Vodeći ljudi Hajduka iznenada su sazvali konferenciju za novinare.

Danas od 17 sati će se u Novinarskom salonu na Poljudu održati izvanredna konferencija za medije. Na njoj će se javnosti obratiti predsjednik Uprave Ivan Bilić te predsjednik Nadzornog odbora Hajduka Ljubo Pavasović Visković. Tema će biti odlazak Gorana Vučevića s pozicije sportskog direktora.

Vijest dolazi kao popriličan šok s obzirom na to da ništa nije upućivalo na takav rasplet. No, Hajduk nas je posljednjih godina navikao na svakakve zaplete.

tportal
