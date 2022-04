Gorica ponovno bolja od Cedevite Junior, Cibona uvjerljivo slavila na gostovanju u Zaboku

Košarkaši Gorice u svojoj su dvorani svladali Cedevitu Junior 81:74, a Cibona je slavila 84:62 u Zaboku u utakmica Hrvatski Telekom Premijer Lige za prvaka odigranim u nedjelju...

U dvoboju prepunom preokreta Gorica je do pobjede nad Cedevitom došla iako su gosti 2:14 minuta prije kraja vodili 74:70. No, domaći su u preostalom vremenu serijom 11:0 stigli do svoje druge pobjede u Ligi za prvaka, a obje su ostvarili baš protiv Cedevite Junior.