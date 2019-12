Goran Ivanišević novi izbornik hrvatske Davis Cup reprezentacije? Evo što on kaže na to...

Željko Krajan je par dana prije početka završnog turnira Davis Cupa smijenjen na inicijativu igrača, a kao privremeni izbornik 'uskočio' je Franko Škugor. Hrvatska je kao branitelj naslova doživjela debakl, a odmah je počela potraga za novim izbornikom. Najlogičnije rješenje bio bi Goran Ivanišević

'Iskreno, nije mi to u planu, niti mi je to sad ambicija. No, jednog dana, tko zna...'

Sve do sada je Goran Ivanišević izbjegavao izjasniti se o mogućem novom poslu, no popularni je Zec jedino logično rješenje u ovom trenutku. Svi su igrači podržali tu inicijativu, ali čekao se službeni poziv čelnika HTS-a...

Pa ipak, odradio je Zec razgovore u Savezu...

'Jučer smo bili i na drugom sastanku, ali sam ja došao s imenom svojeg kandidata i nadam se da će to izroditi pozitivnim njegovim odgovorom. Pričao sam s njim, malo sam ga nagovarao, igrači ga žele, super je s njima i bitno je da bude dobra atmosfera. Nadam se da će prihvatiti, ako ne, 'polomit' ćemo ga, haha. Uskoro ćete nadam se od njega saznati', otkrio je Goran Ivanišević, a mnogi su se ponadali kako bi to mogao biti Ivan Ljubičić:

'Ne, nije Ivan Ljubičić, to vam mogu reći. Obojica smo se pristojno zahvalili na tome...'

OK, za sada sigurni znamo da na izborničku klupu neće ni Ljubičić koji je trener Rogeru Federeru, ni Ivanišević koji je u timu koji se brine za formu Novaka Đokovića. Pa kako je raditi s Đokovićem?

'Hah, svakako. Sve ovisi kako je on raspoložen. Nekada zajedno gledamo smiješni video i umiremo od smijeha pet minuta prije meča. Pravilo je da nema pravila. Ali kada on izađe na teren, nikada nisam vidio takvu koncentraciju, to je nevjerojatno, i vidi se zašto je osvojio toliko Grand Slamova. Sada će još više gristi u idućoj godini, nakon što je ovu završio na drugoj poziciji. Ali imamo sjajan odnos općenito, kao uostalom i s Vajdom, pričam Novaku i svoje anegdote iz karijere. Hvala Bogu ima na YouTubeu videa pa onda on gleda i umire od smijeha. Zbilja fenomenalna suradnja, a jako puno pomažu mentalitet i jezik. Đoković je perfekcionist. Stalno nešto traži, pita za savjet, želi razgovarati, s njim moraš biti usredotočen 24 sata. On i dalje stalno hoće napredovati', kaže Ivanišević kojemu je i dalje teško gledati mečeve: