Senzacionalni transfer braće Mamić; najbolji mladi igrač Srbije umjesto u Crvenu zvezdu dolazi u Dinamo?

Mirko Topić (18) jedan je od najnadarenijih nogometaša u Srbiji. Trenutno je Topić član Vojvodine s kojom ima ugovor do lipnja 2021. godine, a odštetna je klauzula 800.000 eura. Zainteresiranih klubova ima i previše, no Dinamo je među prvima krenuo u akciju

I da, kod susjeda je zavladala panika. Jer bila bi to apsolutna katastrofa da Dinamo preotme i u Zagreb dovede najvećeg srpskog nogometnog talenta, standardnog člana srpske U-19 reprezentacije. Zato su se odmah svi 'mobilizirali', prije svih čelni ljudi Crvene zvezde koji će učiniti sve kako bi izbacili braću Mamić i Dinamo iz cijelog posla.

'Sportski direktor Dinama Zoran Mamić boravio je u Novom Sadu krajem listopada i tom prilikom uživo gledao utakmicu Vojvodine i Javora. Pravdao je to privatnim razlozima, ali jasno je da je već tada dostavio neslužbenu ponudu okruženju Mirka Topića. Ljudi bliski mladom veznjaku putovali su nedavno u Zagreb i bili gosti Dinama na utakmici Lige prvaka protiv Šahtara. Dinamo je time želio pokazati ozbiljnost', donose mediji u Srbiji.

Ove je sezone Topić u prvenstvu odigrao 10 utakmica i zabio jedan gol za Vojvodinu, ali sve procjene govore kako je izuzetan potencijal vrijedan ulaganja. Jasno je i to kako su ga Zdravko i Zoran Mamić već odavno 'snimili', u stalnom su kontaktu s njegovim menadžerima i klubom.

U toj borbi Dinama i Zvezde svi su zaboravili kako i Manchester City prati Topića, a 'građani' su puno ozbiljnija prijetnja, prije svega jer bez većih problema za tako mladog i još neafirmiranog igrača mogu platiti traženu svotu, do sada su za slične igrače plaćali od pet milijuna eura naviše.

Kako sada stvari stoje, braća Mamić sigurno neće odustati samo tako, a s druge strane je i ljudima koji brinu za karijeru Mirka Topića jasno kako će se mladić iz Dinama prodati puno lakše i za puno veći novac nego što bi to mogao iz redova Zvezde. Jak je to adut u rukama hrvatskog prvaka, no kupovina Topića će biti poprilično zahtjevna operacija...