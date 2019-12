Nastavlja se agonija Marija Mandžukića; to što mu Juventus radi već je postalo bezobrazno

Jedina dobra vijest za Marija Mandžukića (33) u ovom trenutku je to da sigurno u zimskom prijelaznom roku odlazi iz Juventusa. No, sve što se odigrava oko njegovog transfera prerasta u nevjerojatnu ludnicu u kojoj klupski čelnici 'stare dame' hrvatskog napadača nude kome god stignu, samo da ga se riješe...

Priča o odlasku Marija Mandžukića u Manchester United i dalje stoji, no konkretnog dogovora na relaciji između 'crvenih vragova' i 'stare dame' još nema. Barem ne službeno... U međuvremenu se pojavio interes dortmundske Borussije, pa se spominjao ostanak u Italiji jer se u igru ubacio Milan, raspitivali su se za njega i iz madridskog Atletica, a navodno su za Mandžu i dalje zainteresirani neki klubovi iz američke MLS lige.

Sve to na papiru izgleda sjajno, ali konkretnih rezultata - nema. Mario Mandžukić i dalje trenira s osobnim trenerom odvojeno od prve momčadi, njegova je epizoda u Juventusu odavno završena, Maurizio Sarri jednostavno ga je prekrižio i sada čelnici 'stare dame' čine sve kako bi ga se riješili i uz sve nešto i zaradili.

Demirel bi trebao popuniti rupe u obrani 'topnika', a Mandžo bi u aktualnoj postavi Arsenala mogao dobiti priliku na lijevom krilu. Naime, u vrhu napada nedodirljiv je prvi strijelac momčadi Pierre-Emerick Aubameyang, a tu je i Alex Lacazette. No, na lijevom krilu Arsenala službeno 'ordinira' 18-godišnji Bukayo Saka koji je sigurno budućnost kluba, no nije čisti gol-igrač, a sa 178 centimetara nedostaje mu 'visine'. Na tu bi poziciju sjajno upao Mandžo, prekaljeni veteran koji bi sa svojih 190 centimetara visine bio izuzetna podrška hitronogom Aubameyangu, a donio bi dodatnu napadačku širinu, posebice u igri glavom i u prekidima. A to je baš ono što Arsenalu trenutno nedostaje.

Kako će sve ovo završiti? Na to bi pitanje svi željeli znati odgovor jer agonija koju Mario Mandžukić proživljava više stvarno nema smisla. Čelni ljudi Juventusa već su odavno prešli svaku mjeru dobrog ukusa, to što mu rade izuzetno je bezobrazno, ali ohrabruje spoznaja kako bi već u prvim danima 2020. godine Mario Mandžukić trebao imati novi klub. Kofere je već odavno spakirao, samo se čeka konačna destinacija.