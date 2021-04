Gareth Bale sve manje razmišlja o nogometu, veća su mu briga izvanzemaljci: Vidio sam ih...

Nogometaši Tottenhama, nakon što ih je Dinamo izbacio iz Europske lige, mogu se posvetiti obvezama u engleskom prvenstvu gdje pokušavaju izboriti mjesto koje sljedeće sezone vodi u Ligu prvaka. No, neki se od njih - poput Garetha Balea - sve manje zamaraju nogometom, na pameti su im neki totalno suludi problemi

'Jasno mi je da danas postoji puno teorija zavjere, ali jednako tako znam i da postoje snimci i fotografije NLO-a. To je sve objavila vlada SAD-a. To nisu lažne vijesti', kazao je Gareth Bale u razgovoru za službene stranice Tottenhama te nastavio:

'Siguran sam sto posto da postoje i izvanzemaljci. Netko ih krije. Moguće da iza toga stoje vlade velikih zemalja.'

I kad su svi pomislili da je Baleovoj priči o izvanzemaljcima tu kraj, Velšanin je poentirao u velikom stilu.

'Uvjeravam vas da sam ih vidio!', priznao je Gareth Bale.

E, sad. Na vama je da mu povjerujete ili ne, jer 'The truth is out there...'