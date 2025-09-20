Garcia prelomio; ovo je sastav Hajduka, pojačanje ostaje na klupi

Trener Hajduka Gonzalo Garcia otkrio je da će biti nekoliko promjena u sastavu za derbi.

Na golu se očekuje Ivušić unatoč slabijoj formi i komičnom autogolu primljenom u posljednjem kolu u Varaždinu. Obrana je standardna - Karačić, Raci, Šarlija i Hrgović. Ispred njih Pajaziti, Krovinović i Pukštas, a u napadu Bamba, Livaja i Šego.

Najavljivao se i start Guillamona u sredini terena, ali Dalmatinski portal piše da je Garcia odlučio bivšeg reprezentativca Španjolske ipak ostaviti na klupi.

Prijenos derbija možete gledati samo na MAXtv-u, na kanalima MAXSport 1 i HDTV-u.