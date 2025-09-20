HAJDUK- DINAMO

Garcia prelomio; ovo je sastav Hajduka, pojačanje ostaje na klupi

A.H.

20.09.2025 u 07:23

Gonzalo Garcia
Gonzalo Garcia Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL
U sedmom kolu SHNL-a danas od 17 sati sastaju se Hajduk i Dinamo u najvećem hrvatskom derbiju.

Trener Hajduka Gonzalo Garcia otkrio je da će biti nekoliko promjena u sastavu za derbi.

Na golu se očekuje Ivušić unatoč slabijoj formi i komičnom autogolu primljenom u posljednjem kolu u Varaždinu. Obrana je standardna - Karačić, Raci, Šarlija i Hrgović. Ispred njih Pajaziti, Krovinović i Pukštas, a u napadu Bamba, Livaja i Šego.

Najavljivao se i start Guillamona u sredini terena, ali Dalmatinski portal piše da je Garcia odlučio bivšeg reprezentativca Španjolske ipak ostaviti na klupi.

Prijenos derbija možete gledati samo na MAXtv-u, na kanalima MAXSport 1 i HDTV-u.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

SUBOTA, 17 SATI

Evo kako je Đalović prognozirao derbi Hajduka i Dinama; otkrio je i kako ih je nadmudrio
DINAMO - GORICA 1:2

Zvijezda Dinama u nevjerici: 'Iskreno, prvi put u karijeri sam doživio ovo'
ZABLISTAO

Pogledajte brojke; sjajna utakmica velikog Dinamovog promašaja

