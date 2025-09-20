OD 17 SATI

Prijenos spektakla s Poljuda na dva kanala; evo gdje gledati derbi Hajduka i Dinama

A.H.

20.09.2025 u 07:16

Hajduk - Dinamo
Hajduk - Dinamo Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL
Bionic
Reading

Na rasprodanom Poljudu danas od 17 sati Hajduk i Dinamo igraju prvi ovosezonski derbi SuperSport HNL-a.

Najveći hrvatski rivali dočekuju dvoboj izjednačeni na vrhu ljestvice s po 13 bodova, četiri više od pratnje. Dinamo drži prvo mjesto zahvaljujući boljoj gol-razlici, no oba kluba uoči derbija prolaze kroz rezultatsku krizu.

I Hajduk i Dinamo u prva četiri kola upisali su savršen učinak, no serija pobjeda zaustavljena je u posljednja dva nastupa. Hajduk je u Varaždinu poražen 0:2, dok je Dinamo na Maksimiru izgubio od Gorice 1:2. Tako oba velikana na derbi stižu s nizom od dva kola bez pobjede, što dodatno podiže ulog i pritisak na ovaj susret.

Utakmica se može pratiti samo na MAXtv-u - na MAXSportu 1, gdje uvodna emisija počinje u 16 sati, te na HDTV-u.

Glavnu riječ na terenu imat će sudac Mateo Erceg iz Benkovca. Pomoćnici će mu biti Goran Pataki iz Đakova i Kristijan Novosel iz Valpova, dok je za VAR zadužen Ivan Bebek iz Rijeke uz asistenciju Marija Zebeca iz Cestice.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

tportal
SUBOTA, 17 SATI

Evo kako je Đalović prognozirao derbi Hajduka i Dinama; otkrio je i kako ih je nadmudrio
DINAMO - GORICA 1:2

Zvijezda Dinama u nevjerici: 'Iskreno, prvi put u karijeri sam doživio ovo'
ZABLISTAO

Pogledajte brojke; sjajna utakmica velikog Dinamovog promašaja

