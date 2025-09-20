Prijenos spektakla s Poljuda na dva kanala; evo gdje gledati derbi Hajduka i Dinama

Najveći hrvatski rivali dočekuju dvoboj izjednačeni na vrhu ljestvice s po 13 bodova, četiri više od pratnje. Dinamo drži prvo mjesto zahvaljujući boljoj gol-razlici, no oba kluba uoči derbija prolaze kroz rezultatsku krizu.

I Hajduk i Dinamo u prva četiri kola upisali su savršen učinak, no serija pobjeda zaustavljena je u posljednja dva nastupa. Hajduk je u Varaždinu poražen 0:2, dok je Dinamo na Maksimiru izgubio od Gorice 1:2. Tako oba velikana na derbi stižu s nizom od dva kola bez pobjede, što dodatno podiže ulog i pritisak na ovaj susret.

Utakmica se može pratiti samo na MAXtv-u - na MAXSportu 1, gdje uvodna emisija počinje u 16 sati, te na HDTV-u.