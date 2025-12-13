Nemoguća situacija za Real: Čak 11 igrača nedostupno za važnu utakmicu

Kriza forme, rezultata i odnosa unutar svlačionice ozbiljno potresa Real Madrid, koji je u posljednjih osam utakmica upisao tek dvije pobjede.
Španjolski mediji pišu o sudaru kultura u momčadi jer se dio igrača očito ne snalazi s rigoroznim zahtjevima Xabija Alonsa i njegovim inzistiranjem na visokom presingu. Otpor prema treneru, navodi se, predvodi Vinícius.
Zbog lošeg niza Real je vrh La Lige prepustio Barceloni, koja mu sada bježi četiri boda. Ni europska scena ne donosi utjehu: dva kola prije kraja ligaškog dijela Lige prvaka ‘kraljevi’ su među osam najboljih samo zahvaljujući boljoj gol-razlici. Alonso je, prema tim napisima, pod stalnim pritiskom i praktički živi od utakmice do utakmice – odnosno do prvog poraza.
Ako se negativan rezultat dogodi već u 16. kolu prvenstva, u gostima kod Alavésa sutra od 21 sat, Real bi mogao krenuti u potragu za novim trenerom. Španjolski izvori tvrde da ni remi ne bi bio dovoljan: u slučaju neriješenog ishoda i očekivane Barcelonine domaće pobjede protiv Osasune, Mbappé i suigrači zaostajali bi čak šest bodova za vodećima.
Ionako složenu situaciju dodatno pogoršava izvanredan val ozljeda i suspenzija. Uz igrače koji su već dulje izvan stroja, na posljednjem prvenstvenom susretu protiv Celte ozlijedio se Militão, a trojica su igrača isključena – García, Carreras i Endrick. Poraz 0:2 donio je Realu ne samo bodovni minus nego i čak četiri izostanka za gostovanje kod Alavésa.
Ozljede i kartoni posebno su poharali obrambenu liniju. Za dvoboj s Alavésom Alonso na raspolaganju ima tek dvojicu zdravih braniča: Raúla Asencija i Deana Huijsena. Preostalih osam nije dostupno, što je ilustrirano grafikama koje su se proširile društvenim mrežama.
Real u utakmicu u kojoj mu je pobjeda imperativ ulazi bez ijednog desnog ili lijevog beka te bez pričuvnog stopera. Zbog takvog stanja u prvu momčad priključena su i trojica juniora. Tinejdžeri Joan Martínez i Víctor Valdepeñas u obrani te veznjak Cestero neće biti tek formalna ispomoć, a Valdepeñas bi čak mogao upisati debi na poziciji lijevog bočnog.