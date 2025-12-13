Nemoguća situacija za Real: Čak 11 igrača nedostupno za važnu utakmicu

Španjolski mediji pišu o sudaru kultura u momčadi jer se dio igrača očito ne snalazi s rigoroznim zahtjevima Xabija Alonsa i njegovim inzistiranjem na visokom presingu. Otpor prema treneru, navodi se, predvodi Vinícius .

Zbog lošeg niza Real je vrh La Lige prepustio Barceloni, koja mu sada bježi četiri boda. Ni europska scena ne donosi utjehu: dva kola prije kraja ligaškog dijela Lige prvaka ‘kraljevi’ su među osam najboljih samo zahvaljujući boljoj gol-razlici. Alonso je, prema tim napisima, pod stalnim pritiskom i praktički živi od utakmice do utakmice – odnosno do prvog poraza.

Ako se negativan rezultat dogodi već u 16. kolu prvenstva, u gostima kod Alavésa sutra od 21 sat, Real bi mogao krenuti u potragu za novim trenerom. Španjolski izvori tvrde da ni remi ne bi bio dovoljan: u slučaju neriješenog ishoda i očekivane Barcelonine domaće pobjede protiv Osasune, Mbappé i suigrači zaostajali bi čak šest bodova za vodećima.

Ionako složenu situaciju dodatno pogoršava izvanredan val ozljeda i suspenzija. Uz igrače koji su već dulje izvan stroja, na posljednjem prvenstvenom susretu protiv Celte ozlijedio se Militão, a trojica su igrača isključena – García, Carreras i Endrick. Poraz 0:2 donio je Realu ne samo bodovni minus nego i čak četiri izostanka za gostovanje kod Alavésa.



Ozljede i kartoni posebno su poharali obrambenu liniju. Za dvoboj s Alavésom Alonso na raspolaganju ima tek dvojicu zdravih braniča: Raúla Asencija i Deana Huijsena. Preostalih osam nije dostupno, što je ilustrirano grafikama koje su se proširile društvenim mrežama.

Real u utakmicu u kojoj mu je pobjeda imperativ ulazi bez ijednog desnog ili lijevog beka te bez pričuvnog stopera. Zbog takvog stanja u prvu momčad priključena su i trojica juniora. Tinejdžeri Joan Martínez i Víctor Valdepeñas u obrani te veznjak Cestero neće biti tek formalna ispomoć, a Valdepeñas bi čak mogao upisati debi na poziciji lijevog bočnog.