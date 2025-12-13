Real zvijezdu od 50 milijuna eura šalje na posudbu

Momčad iz Madrida je zaredala kikseve i poraze, što u La Ligi, što u Ligi prvaka. Stoga je i trener Xabi Alonso pod sve većim povećalom te se sve više spominje njegov odlazak.

Ako je vjerovati španjolskom Asu, Alonso nije jedini na izlaznim vratima. Oni navode da je mladi Brazilac Endrick pred posudbom u francuski Lyon. U Francusku bi trebao otići već u siječnju.

Endrick je u Real stigao u ljeto 2024. iz Palmeirasa. Najavljen kao 'iduća velika stvar', Endrick je Real koštao nešto manje od 50 milijuna eura. No, u svlačionici krcatoj zvijezdama za sada se nije nametnuo.

U 18 mjeseci provedenih u Realu, skupio je svega 39 nastupa. U njima je zabio sedam golova i dodao jednu asistenciju. Tržišna vrijednost u međuvremenu mu je pala sa 60 na 25 milijuna eura, a na posudbi u Lyonu će se pokušati vratiti na stare staze. Ugovor s Realom veže ga do ljeta 2030.