Hajduk u Maksimiru lovi vrh SHNL-a, Osijek traži bijeg s dna: Evo gdje gledati utakmice

N.M.

13.12.2025 u 06:45

Marko Livaja Hajduk
Marko Livaja Hajduk Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL
Subotnji program 17. kola SuperSport HNL-a donosi dvije izrazito važne utakmice.

Prvi će na teren Opus Arene od 15 sati izaći Osijek i Gorica. Nakon što je Vukovar dobio Varaždin, Osijek je ostao sam na začelju tablice s tri boda manje od Vukovaraca.

Iako debakl protiv Istre u prošlom kolu nije dobra najava, Bijelo-plavi traže pobjedu kojom bi pobjegli s dna. S druge strane čeka Gorica, koja pod svaku cijenu želi izbjeći poraz kojim bi itekako upala u borbu za ostanak.

Naime, Gorica u Osijek stiže s 18 bodova, a Osijek bi pobjedom stigao na samo tri boda manje od Turopoljaca. Utakmicu od 15 sati možete pratiti putem MAXTV-a na kanalima MAXSporta, dok sve najzanimljivije situacije možete još jednom pogledati samo na tportalu.

Nakon njih će na teren Lokomotiva i Hajduk. Splićani drugi tjedan u nizu gostuju na Maksimiru, a pobjedom protiv Lokosa mogu, barem privremeno, preuzeti vrh SuperSport HNL-a.

To sigurno neće biti lako jer Lokomotiva je i na Poljudu dobrano namučila Hajduk. Lokosi pak, za pobjedu u SuperSport HNL-u ne znaju više od dva mjeseca te su od borbe za Europu stigli na prag borbe za ostanak.

Utakmicu između Lokomotive i Hajduka, kao i uvodnu emisiju također možete pratiti MAXTV-a na kanalima MAXSporta i na HDTV-u, dok sve najzanimljivije situacije možete još jednom pogledati samo na tportalu.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

