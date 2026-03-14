engleska liga

Novi kiks Manchester Cityja, vodeći Arsenal mu sad bježi čak devet bodova

I.Ž./Hina

14.03.2026 u 23:16

Bernardo Silva i Pep Guardiola Manchester City Izvor: EPA / Autor: ADAM VAUGHAN / EPA
U posljednjem subotnjem ogledu 30. kola engleske Premier lige nije bilo pobjednika, nogometaši West Hama i Manchester Cityja su osvojili po bod nakon što su međusobni dvoboj završili 1:1

Novi korak unatrag u lovu na Arsenal tako je napravio Manchester City koji sada za vodećim Arsenalom zaostaje devet bodova. Momčad Pepa Guardiole ima utakmicu manje.

Manchester City je zasluženo poveo u 31. minuti nakon sjajne reakcije Bernarda Silve. Gotovo iz mrtvog kuta portugalski nogometaš je potkopao loptu, a ona je u lobu preletjela iznad domaćeg golmana i zapetljala se u domaćoj mreži.

Kratko je Manchester City uživao u vodstvu jer je četiri minute kasnije Mavropanos nadskočio sve suparničke igrače i glavom pogodio pod gredu za 1:1.

Cijelo drugo poluvrijeme trajala je žestoka inicijativa Manchester Cityja koji je nizao, ali i propuštao prilike. Dva puta je u šansi za gol bio Haaland, gredu je pogodio Reijnders, u nadoknadi je Guehi imao sjajnu priliku, ali do drugog gola gosti nisu stigli.

Niti ovaj put za Manchester City nisu zbog ozljeda konkurirali hrvatski reprezentativci Joško Gvardiol i Mateo Kovačić.

Nogometaši Arsenala, vodeći na ljestvici engleske Premier lige, sretno su i spretno osvojili tri domaća boda pobjedom 2:0 protiv Evertona. U prvom poluvremenu Everton je odigrao hrabro i posve ravnopravno protiv favoriziranog domaćina. Pritom su gosti propustili neke sjajne šanse. Arsenal je u nastavku pritisnuo suparnika iz Liverpoola i nakon što su gosti sve preživjeli nesretno su pali u 89. minuti.

Golman Evertona Pickford u prazno je izletio na ubačaj, a lopta se sretno odbila do Gyökeresa koji je poslao loptu u praznu mrežu za vodstvo Arsenala. Za kraj je u 97. minuti 16-godišnji Dowman postavio konačnih 2:0.

Newcastle je u Londonu s minimalnih 1:0 pobijedio Chelsea i oduzeo mu važne bodove na putu prema pozicijama koje vode u Ligu prvaka. Jedini je gol postigao Gordon već u 18. minuti, a svoju je momčad podigao na deveto mjesto ljestvice.

Samo je jedan gol postignut u uvodne dvije subotnje utakmice 30. kola, a nogometaši Brightona su u gostima svladali Sunderland 1:0. Gol vrijedan tri boda postigao je Minteh u 58. minuti, a ovom se pobjedom Brighton bodovno izjednačio na ljestvici sa subotnjim suparnikom. Sunderland je upisao treći domaći ligaški poraz u nizu.

Bez golova je završila utakmica Burnleyja i Bournemoutha čime je Burnley napravio novi korak prema povratku u Championship. Ostao je Burnley uvjerljivo pretposljednji na ljestvici i do spasa mu u ovom trenutku nedostaje čak osam bodova.

