Francesco Bagnaia pobijedio u sprint utrci za Veliku nagradu Malezije

I.Ž./Hina

25.10.2025 u 10:35

Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia Izvor: EPA / Autor: FAZRY ISMAIL
Talijan Francesco Bagnaia (Ducati) pobijedio je u sprint utrci MotoGP Velike nagrade Malezije u na stazi Sepang, gdje je vodeći Francuz, Fabio Quartararo (Yahama), završio šesti

Startajući s 'pole positiona' po treći put ove sezone Francesco Bagnaia je bio brži od Španjolaca Alexa Marqueza i Fermina Aldeguera, koji su završili kao drugi i treći u utrci od 10 krugova (u usporedbi s 20 za nedjeljni GP), koja dodjeljuje bodove za prvenstvo.

Aldeguer je, međutim, pod istragom zbog mogućeg nepravilnog tlaka u gumama. Odluka se očekuje kasnije danas.

Zahvaljujući svom drugom mjestu, Alex Marquez je osigurao počasnu titulu viceprvaka svijeta iza svog brata Marca Marqueza, koji je već osigurao titulu u premijer klasi. Tako su braća Marquez postali prva braća koja su zauzela prve dvije pozicije u prvenstvu u bilo kojoj klasi!

Talijan Marco Bezzecchi završio je sedmi nakon što je startao s 14. mjesta, te je tako izgubio treće mjesto u ukupnom poretku za samo jedan bod od Bagnaie.

Svjetski prvak iz 2021., Francuz Fabio Quartararo, završio je šesti na svojoj Yamahi.

Zbog ozljeda, Marc Marquez (Ducati) i njegov sunarodnjak, svjetski prvak iz 2024., Jorge Martin (Aprilia), nisu otputovali u Maleziju, 20. utrku od 22 ove sezone.

Prije sprint utrke održane su kvalifikacije za sutrašnju VN Malezije, dvostruki prvak MotoGP-a Bagnaia osigurao je svoj treći pole position u MotoGP sezoni, nakon što je za djelić sekunde pretekao Alexa Marqueza.

Vozač Ducatija odvozio je sjajan krug od jedne minute i 57,001 sekundi, završivši samo 0,016 sekundi ispred Marqueza (Gresini Racing), dok je Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) zauzeo treće mjesto, 0,158 sekundi iza njega.

