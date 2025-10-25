Zrika Ljutić odradila sjajnu prvu vožnju; treća je i borit će se za postolje

U austrijskom Söldenu je veleslalomom skijašica započela nova skijaška sezona. Nakon prvog laufa naša je Zrinka Ljutić na trećem mjestu
Ženska utrka veleslaloma u austrijskom Söldenu označila je početak 60. sezone Svjetskog kupa u skijanju.
Najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić je odradila sjajnu prvu vožnju, završila je na trećem mjestu i borit će se za postolje!
Nakon prve vožnje Zrinka za vodećom Austrijankom Juliom Scheib zaostaje 1.32 sekunde, dok je druga Amerikanka Paula Moltzan (+1.28).
Druga vožnja veleslaloma je na rasporedu od 13 sati (HRT2) i možete ju uživo pratiti na tportalu.
TIJEK UTRKE VELESLALOMA
- Amerikanka Mikaela Shiffrin startala je kao 20. Na staze se vraća nakon teške ozljede i dugog oporavka, trebat će joj vremena da se vrati u formu. Prvi je lauf Shiffrin završila na šestom mjestu sa zaostatkom od 1.69 sekunde
- najboljih 15 skijašica je završilo svoje vožnje, naša Zrinka Ljutić je na trećem mjestu i dojam je da bi prvi lauf veleslaloma trebala i završiti na ovom mjestu. Vodeća je Schieb, druga je Moltzan
- Austrijanka Julia Schieb je najveća domaća uzdanica. Odradila je fenomenalnu vožnju te uvjerljivo preuzima prvo mjesto s vremenom 1:07:80! Ima prednost od čak 1,28 sekunde ispred drugoplasirane Moltzan. Zrinka Ljutić je sad treća
- Alice Robinson nije dobro odvozila, zauzela je tek sedmo mjesto sa zaostatkom od 0,86 sekunde
- Švicarka Lara Gut-Behrami je preuzela četvrto mjesto s vremenom 1:09:34
- Šveđanka Sara Hector je na četvrtom mjestu s vremenom 1:09:67
- Amerikanka Paula Moltzan je preuzela vodeću poziciju od Zrinke Ljutić za samo 0,04 sekunde! Odvozila je u vremenu 1:09:08.
- Bravo, Zrinka! Sjajna prva vožnja kojom preuzima vodstvo! Zrinkino vrijeme je 1:09:12
- na startu je naša Zrinka Ljutić! Sterno, Zizi!
- Lara Colturi je završila svoju vožnju, preuzela je vodstvo s vremenom 1:09:14
- prva je krenula Norvežanka Thea Louise Stjernesund te je ostvarila vrijeme od 1:09:67
- sve je spremno za početak utrke