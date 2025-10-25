veleslalom sölden

Zrika Ljutić odradila sjajnu prvu vožnju; treća je i borit će se za postolje

I.Ž.

25.10.2025 u 09:39

Zrika Ljutić
Zrika Ljutić Izvor: EPA / Autor: Grzegorz Momot
Bionic
Reading

U austrijskom Söldenu je veleslalomom skijašica započela nova skijaška sezona. Nakon prvog laufa naša je Zrinka Ljutić na trećem mjestu

Ženska utrka veleslaloma u austrijskom Söldenu označila je početak 60. sezone Svjetskog kupa u skijanju.

vezane vijesti

Najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić je odradila sjajnu prvu vožnju, završila je na trećem mjestu i borit će se za postolje!

Nakon prve vožnje Zrinka za vodećom Austrijankom Juliom Scheib zaostaje 1.32 sekunde, dok je druga Amerikanka Paula Moltzan (+1.28).

Druga vožnja veleslaloma je na rasporedu od 13 sati (HRT2) i možete ju uživo pratiti na tportalu.

TIJEK UTRKE VELESLALOMA

  • Amerikanka Mikaela Shiffrin startala je kao 20. Na staze se vraća nakon teške ozljede i dugog oporavka, trebat će joj vremena da se vrati u formu. Prvi je lauf Shiffrin završila na šestom mjestu sa zaostatkom od 1.69 sekunde
  • najboljih 15 skijašica je završilo svoje vožnje, naša Zrinka Ljutić je na trećem mjestu i dojam je da bi prvi lauf veleslaloma trebala i završiti na ovom mjestu. Vodeća je Schieb, druga je Moltzan
  • Austrijanka Julia Schieb je najveća domaća uzdanica. Odradila je fenomenalnu vožnju te uvjerljivo preuzima prvo mjesto s vremenom 1:07:80! Ima prednost od čak 1,28 sekunde ispred drugoplasirane Moltzan. Zrinka Ljutić je sad treća
  • Alice Robinson nije dobro odvozila, zauzela je tek sedmo mjesto sa zaostatkom od 0,86 sekunde
  • Švicarka Lara Gut-Behrami je preuzela četvrto mjesto s vremenom 1:09:34
  • Šveđanka Sara Hector je na četvrtom mjestu s vremenom 1:09:67
  • Amerikanka Paula Moltzan je preuzela vodeću poziciju od Zrinke Ljutić za samo 0,04 sekunde! Odvozila je u vremenu 1:09:08.
  • Bravo, Zrinka! Sjajna prva vožnja kojom preuzima vodstvo! Zrinkino vrijeme je 1:09:12
  • na startu je naša Zrinka Ljutić! Sterno, Zizi!
  • Lara Colturi je završila svoju vožnju, preuzela je vodstvo s vremenom 1:09:14
  • prva je krenula Norvežanka Thea Louise Stjernesund te je ostvarila vrijeme od 1:09:67
  • sve je spremno za početak utrke

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
veleslalom sölden

veleslalom sölden

Zrika Ljutić odradila sjajnu prvu vožnju; treća je i borit će se za postolje
nestvarno je što radi

nestvarno je što radi

Milan je kiksao, a Talijani se više nego ikad dive geniju Modriću! Evo što pišu
GORICA - HAJDUK 1:3

GORICA - HAJDUK 1:3

'Često se neosnovano napada Hajduk zbog toga. To je deplasirano'

najpopularnije

Još vijesti