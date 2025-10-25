Zrika Ljutić odradila sjajnu prvu vožnju; treća je i borit će se za postolje

Ženska utrka veleslaloma u austrijskom Söldenu označila je početak 60. sezone Svjetskog kupa u skijanju.

tek mu je 40

Najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić je odradila sjajnu prvu vožnju, završila je na trećem mjestu i borit će se za postolje!

Nakon prve vožnje Zrinka za vodećom Austrijankom Juliom Scheib zaostaje 1.32 sekunde, dok je druga Amerikanka Paula Moltzan (+1.28).

Druga vožnja veleslaloma je na rasporedu od 13 sati (HRT2) i možete ju uživo pratiti na tportalu.

TIJEK UTRKE VELESLALOMA