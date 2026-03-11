bajka

Bodø/Glimt nastavlja pisati nevjerojatnu priču u Ligi prvaka: Nova senzacija čudesnih Norvežana

11.03.2026 u 22:52

Bodo/Glimt
Bodo/Glimt Izvor: Profimedia / Autor: NTB, NTB / Alamy / Profimedia
Bodø/Glimt nastavlja živjeti svoj nevjerojatan europski san. Norveški prvak ponovno je priredio senzaciju u Ligi prvaka i nastavio jednu od najljepših nogometnih bajki posljednjih godina.

Nakon što su u prethodnoj fazi izbacili Inter pobjedama u obje utakmice, Norvežani su sada šokirali i lisabonski Sporting u prvoj utakmici osmine finala i razbili ga 3:0.

Domaća momčad povela je u 32. minuti kada je Sondre Fet sigurno realizirao jedanaesterac i doveo Bodø/Glimt u vodstvo.

Prednost su Norvežani povećali u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena kada je Bolmebrg pogodio za 2:0 i dodatno zapalio atmosferu na stadionu.

To, međutim, nije bio kraj šoka za portugalsku momčad. U 71. minuti Kasper Høgh povisio je na nevjerojatnih 3:0 i dodatno približio Bodø/Glimt novom velikom europskom podvigu.

Norvežani su tako još jednom pokazali da ove sezone u Europi nikome nije lako protiv njih, dok Sporting u uzvratu čeka izuzetno težak zadatak ako želi ostati u Ligi prvaka.

