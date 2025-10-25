tek mu je 40

Nevjerojatni Luka Modrić je najbolji igrač talijanske lige

25.10.2025 u 09:18

Odigrao je Luka Modrić još jednu majstorsku utakmicu, njegov je Milan na San Siru odigrao samo 2:2 protiv slabašne Pise, ali kapetan Vatrenih je ponovno bio najbolji pojedinac na terenu

Spasio je Luka Modrić u petak navečer Milan velike blamaže, još jednu veliku utakmicu zaključio je genijalnom asistencijom u 93. minuti za konačnih 2:2.

I da, talijanski mediji i navijači Milana ne mogu se prestati diviti njegovoj genijalnost, a nevjerojatan je podatak da je Luka Modrić s 40 godina 'na leđima' igrač s najvišom ocjenom u Serie A ove sezone!

Da, u ovom trenutku Luka Modrić vodi u poretku za najboljeg igrača Serie A, ima ocjenu 7.84, a talijanski mediji se ne mogu načuditi kako i s 40 godina 'na leđima' igra na tako visokom nivou.

'Zapanjujuće je vidjeti kako njegova kvaliteta i utjecaj ostaju na tako visokom nivou, bez obzira na godine života. To najbolje dokazuje da s takvim iskustvom još uvijek može zablistati i biti u samom vrhu Serie A', pišu o Luki Modriću talijanski mediji.

Milan - Pisa 2:2 / 24.10.2025. Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Arenasport
