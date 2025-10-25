Nevjerojatni Luka Modrić je najbolji igrač talijanske lige

Odigrao je Luka Modrić još jednu majstorsku utakmicu, njegov je Milan na San Siru odigrao samo 2:2 protiv slabašne Pise, ali kapetan Vatrenih je ponovno bio najbolji pojedinac na terenu
Spasio je Luka Modrić u petak navečer Milan velike blamaže, još jednu veliku utakmicu zaključio je genijalnom asistencijom u 93. minuti za konačnih 2:2.
I da, talijanski mediji i navijači Milana ne mogu se prestati diviti njegovoj genijalnost, a nevjerojatan je podatak da je Luka Modrić s 40 godina 'na leđima' igrač s najvišom ocjenom u Serie A ove sezone!
Da, u ovom trenutku Luka Modrić vodi u poretku za najboljeg igrača Serie A, ima ocjenu 7.84, a talijanski mediji se ne mogu načuditi kako i s 40 godina 'na leđima' igra na tako visokom nivou.
'Zapanjujuće je vidjeti kako njegova kvaliteta i utjecaj ostaju na tako visokom nivou, bez obzira na godine života. To najbolje dokazuje da s takvim iskustvom još uvijek može zablistati i biti u samom vrhu Serie A', pišu o Luki Modriću talijanski mediji.