Nevjerojatni Luka Modrić je najbolji igrač talijanske lige

Odigrao je Luka Modrić još jednu majstorsku utakmicu, njegov je Milan na San Siru odigrao samo 2:2 protiv slabašne Pise, ali kapetan Vatrenih je ponovno bio najbolji pojedinac na terenu

Spasio je Luka Modrić u petak navečer Milan velike blamaže, još jednu veliku utakmicu zaključio je genijalnom asistencijom u 93. minuti za konačnih 2:2.

I da, talijanski mediji i navijači Milana ne mogu se prestati diviti njegovoj genijalnost, a nevjerojatan je podatak da je Luka Modrić s 40 godina 'na leđima' igrač s najvišom ocjenom u Serie A ove sezone!

Luka Modrić, at 40 years old, being the highest-rated player in Serie A this season is incredible. It’s amazing to see how his quality and influence remain at such a high level, proving experience can still shine at the top of the game. pic.twitter.com/vnZuEPkbdi — Seeeditch (@seeeditchEPL) October 24, 2025

Da, u ovom trenutku Luka Modrić vodi u poretku za najboljeg igrača Serie A, ima ocjenu 7.84, a talijanski mediji se ne mogu načuditi kako i s 40 godina 'na leđima' igra na tako visokom nivou.

'Zapanjujuće je vidjeti kako njegova kvaliteta i utjecaj ostaju na tako visokom nivou, bez obzira na godine života. To najbolje dokazuje da s takvim iskustvom još uvijek može zablistati i biti u samom vrhu Serie A', pišu o Luki Modriću talijanski mediji.