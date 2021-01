[FOTO/VIDEO] Ivan Čupić nije htio komentirati ostavku Line Červara, a s izbornikom se nije složio da je problem u pristupu

Ivan Čupić iskreno je priznao da je zaštekao napad, a dodao je i kako nije problem u pristupu

'I ja sam iznenađen kao i vi, ali ako je to njegova zadnja, onda on najbolje zna što je za njega najbolje i što mu je u glavi. Bolje da ništa ne kažem. Možda ću sutra ispasti smiješan. Mogu samo komentirati utakmicu', rekao je Čupić odmah nakon susreta.

Izbornik je sve svalio na pristup rukometaša koji, prema njemu, nije bio dobar. Čupić se s time ne slaže.

'Kad pričam o rukometu, volim pričati o činjenicama i stvarima koje se događaju na terenu. Pristup nije problem, ni na treninzima, ni na utakmici. Netko to može interpretirati kako god želi. Puno se pričalo o našoj obrani, ali mi primamo samo 20-ak golova, što je u modernom rukometu dovoljno za pobjedu u 95 posto utakmica. No, imali smo jako velike probleme u napadu, u kreaciji. U napadu smo izgubili utakmicu, a ne u obrani', rekao je Čupić koji je u prvom dijelu povukao sa sedam golova i vratio nas u igru da bi na kraju i on pao pa smo u drugom poluvremenu u 20 minuta zabili tek tri gola:

'Loše otvaranje sigurno utječe na ekipu. Svi smo bili ošamućeni iako smo se vratili do poluvremena u život. U drugom smo poluvremenu zabili tri gola u prvih 20 minuta i pred kraj se uvukla nervoza. Kod nedostatka ideje dolazi u grč i počeli smo dosta griješiti, a oni su ekipa koja stvara pritisak i iskorištava svaku tvoju grešku. Uhvatili su nas na prepad. Imamo dva dana za pripremu utakmice protiv Danske. Iako ne ovisimo sami o sebi, trebamo se boriti dok postoji šansa', zaključio je Čupić.