[VIDEO/FOTO] Utakmica Gorice i Rijeke završila nepopularnim rezultatom; momčad s Rujevice ima katastrofalan omjer sa svojim domaćinom

U odgođenom susretu 9. kola Hrvatski Telekom Prve lige Gorica i Rijeka su odigrali bez golova

Bila je to 'šahovska partija' uz puno opreza i bez većih prilika na obje strane. Možda i najbolju u prvom poluvremenu imao je domaćin u 30. minuti, no Nevistić je obranio Lovrićev udarac. Rijeka je zaprijetila u 53. minuti preko Andrijaševića, no njegov pokušaj je obranio Banić. Dvije minute kasnije Lovrić je pucao iz slobodnog udarca, ali reko gola.