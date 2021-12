[FOTO] Odbojkaši Mladosti u prvoj su utakmici šesnaestine finala poraženi od talijanskog predstavnika iz Monze

Odbojkaši zagrebačke Mladosti izgubili su prvi susret 16-ine finala CEV kupa. Oni su u svom Domu odbojke poraženi od talijanskog Vero Volleya iz Monze sa 1-3 (16-25, 25-18, 24-26, 22-25). Uzvratni dvoboj igrat će se za osam dana u Monzi

Malo uljuljkani u taj prvi set, valjda, olako ulaze u drugi, a Mladost konačno stiže na meč, što se ponajviše vidjelo u bloku, te agresivnijem servisu. Zapravo, na isti način kako je Monza deklasirala Mladost u prvom, tako su im oni uzvratili u drugom setu. Imali su domaći vodstvo od 18-10 i 23-15, do konačnih 25-18.

Treći je set bio 'vaga', Mladost je povela, no prvi do osjetnije prednosti stižu gosti pa trener Gačič traži minutu odmora kod 6-9. Mladost polako uspostavlja svoju igru i dolazi do egala 14-14, a cijenu toga plaća Mitrašinović kojega gostujući trener Eccheli mijenja Bugarom Karjaginom. Mladost je vodila 23-20, no Brazilca Silvu Talijani su tri puta zaredom blokirali, Zeljković je prošao za egal 24-24, ali iskustvo jer ipak na strani gostiju koji uzimaju taj set sa 26-24.