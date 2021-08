[FOTO] Nakon sjajne asistencije za pobjedu Dinama, Luka Ivanušec odgovorio što mu je najviše smetalo u Varšavi

Dinamo je uz puno borbe i htijenja pobijedio varšavsku Legiju 1:0 u uzvratnoj utakmici 3. pretkola kvalifikacija za Ligu prvaka te ukupnom pobjedom 2:1 stigao do posljednje prepreke, prije ulaska u najelitnije nogometno klupsko natjecanje. Suparnik Modrima u play-offu bit će moldavski Sheriff

Baš kao što se i očekivalo, Dinamo je imao težak posao u Varšavi. No, odličnim prvim poluvremenom, Modri su stekli prednost od jednog gola, koju su uspjeli sačuvati do kraja ogleda te s ukupnih 2:1 preskočiti Legiju.

Jedinom golu na utakmici, a kojeg je postigao Bartol Franjić u 20. minuti, prethodila je briljantna akcija u kojoj su sudjelovali Majer i Ivanušec.

'Teška utakmica. Znali smo da će oni imati ovakvu podršku i mogu samo čestitati svojoj ekipi na borbenosti i trudu. Mislim da smo zasluženo prošli. Primio sam loptu, odigrao Majera, on mi je vratio, prošao sam dvojicu i vidio sam Bartola i podvalio mu lijevom nogom, a on je fantastično to zabio. Bilo je teško komunicirati u ovakvom ambijentu, dosta smo se teško čuli, navijači su baš bili glasni, ali eto, na kraju je bitna samo pobjeda, presretan je nakon utakmice bio Luka Ivanušec.