Oglasio se i strijelac pobjedničkog gola; evo kako je Dinamov junak Bartol Franjić doživio ovu veliku pobjedu

Dinamo je slavio 1:0 u uzvratnoj utakmici 3. pretkola Lige prvaka na gostovanju kod varšavske Legije. Strijelac pobjedničkog gola vrijednog plasmana u play-off Lige prvaka bio je Bartol Franjić u 20. minuti utakmice

'Plaćam ručak Ivanušecu? Ma naravno, on je odigrao tu glavnu ulogu, dobro mi je to dodao, na meni je to bilo da pogodim.'

Trener Dinama Damir Krznar Franjića je na poluvremenu s lijevog bočnog prebacio u vezu...

'Teško se u utakmici prešaltati s jedne pozicije na drugu, ali to je nogomet, moraš biti unutra svih 90 minuta i na kraju se to isplatilo. Ovo je nogomet. Nakon dugo vremena, pred 30 tisuća ljudi... To smo čekali dugo vremena! Mislim da nam je prednost protiv Sheriffa to što igramo prvu u gostima i nadam se da će kod kuće biti puno navijača i da ćemo otići u Ligu prvaka', zaključio je Bartol Franjić.