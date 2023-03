[FOTO] Militaov autogol donio prednost Barceloni, ali imat će Real što za reći u uzvratu na Nou Campu

U prvom susretu polufinala španjolskog nogometnog Kupa kralja Barcelona je na Santiago Bernabeu pobijedila Real Madrid sa 1:0. Uzvrat je 5. travnja na Camp Nou.

Nakon što je Barcelona već osvojila španjolski Superkup, a u Primeri ima velikih sedam bodova prednosti ispred Reala, Kup Kralja je treća domaća 'bojišnica' na kojoj bi Katalonci mogli biti bolji od najvećeg suparnika.

Bila je to čvrsta i tvrda, u pojedinim trenucima i nervozna utakmica bez previše pravih prilika, a susret je odlučio autogol Edera Militaoa u 26. minuti.

Bio je to 252. natjecateljski El Clasico, pri čemu treći ove sezone. U listopadu prošle godine Real je u prvenstvu slavio sa 3:1, no Barca je u siječanjskom finalu Superkupa uzvratila s istim rezultatom. Večeras je Barca slavila sa 1:0, a do kraja sezone još će igrati dva puta. U prvenstvu 19. ožujka, te u uzvratnom susretu Kupa 5. travnja. Oba dvoboja bit će na Camp Nou.