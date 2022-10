[FOTO] Dinamov debakl na Maksimiru nakon nevjerojatnih pogrešaka! Milan očitao lekciju 'Modrima' i ugasio im nadu za nokaut fazu Lige prvaka

Nogometaši Milana s uvjerljivih 4:0 su pobijedili Dinamo u Zagrebu, u susretu 5. kola skupine E Lige prvaka, čime je hrvatski prvak došao blizu ispadanja iz Europe

Do kraja natjecanja po skupinama je ostalo još samo jedno kolo, a Dinamo jedino može biti treći, prestići RB Salzburg te time nastaviti natjecanje u Europskoj ligi. Za to se moraju ostvariti dva rezultata u posljednjem kolu, pobjeda Dinama u Londonu protiv Chelseaja te poraz RB Salzburga kod Milana.

Vrlo lako su obje momčadi dolazile u prilike pa je tako Milan imao novu u 32. minuti. Giroud je bio viši od kompletne Dinamove obrane, ali je njegov udarac glavom obranio Livaković. No, vratar Dinama ipak je ostao nemoćan u 39. minuti. Tonali je ubacio iz slobodnog udarca, a Matteo Gabbia je ostao nečuvan te je, iz blizine i u padu, glavom pogodio mrežu Dinama za 1:0 gostiju i vodstvo Milana na poluvremenu.

Dinamo je vrlo hrabro i odlučno otvorio utakmicu, no prvu veliku priliku imao je Milan. U 10. minuti je iz voleja potegnuo Kjaer, ali je hrvatskog prvaka spasio Perić. Vrlo brzo potom je uzvratio Dinamo koji je napravio veliki pritisak prema suparniku te je imao nekoliko vrlo dobrih prilika.

Za Dinamo su stvari vrlo brzo otišle nizbrdo u drugom poluvremenu. Već u 49. minuti Rafael Leao se gotovo prošetao kroz zbunjenu domaću obranu. Nitko nije reagirao, a igrač Milana je izbio sam pred Livakovića i rutinski zabio za 2:0.

Konfuzno je izgledao Dinamo u uvodnim minutama drugog dijela pa je Milan takvo što iskoristio za novi pogodak. Ljubičić je napravio prekršaj na Tonaliju u svom šesnaestercu, a Giroud je u 59. pogodio s bijele točke za 3:0.

Deset minuta kasnije dogodio se i novi pogodak. Tada je sam Ljubičić ugurao loptu u vlastitu mrežu za konačnih 4-0.

Do kraja utakmice se igralo prilično neobavezno, a i u takvoj igri Dinamo nije došao do počasnog pogotka. Dva puta je pogodak mogao zabiti Oršić, jednom je zaprijetio Bočkaj, ali Milanova mreža ostala je netaknuta. Dvije odlične šanse na drugoj strani su imali Krunić i hrvatski nogometaš Ante Rebić, no ostalo je 4:0 za goste.